Prosper Mérimée, Lettres à une inconnue

L’été de 1831, une jeune fille de Boulogne-sur-Mer, jolie, instruite et indépendante d’esprit, entame une correspondance avec Mérimée sous un prétexte flatteur. Elle se présente comme lady Seymour. Elle emploie des intermédiaires pour son courrier, et se laisse prier pour envoyer son autoportrait. « Je ne sais pourquoi, confessera Mérimée à Stendhal, j’écrivais toujours. Les lettres étaient devenues si fréquentes qu’il s’était établi entre l’inconnue et moi quelque chose comme de l’amitié. »

Pendant quarante ans, l’écrivain écrira à cet « ami féminin », qui, après la mort de Mérimée, publiera les Lettres à une inconnue, faisant découvrir un homme tour à tour dominateur et soumis, ricaneur et sentimental, affairé et tendre.

La présente édition de ces Lettres, la première séparée depuis près d’un siècle, et la seule d’entre elles à être annotée, retrace aussi dans le détail l’histoire du recueil : le contrat, les autographes disparus, les tirages et les éditions, l’apocryphe qui y répond.