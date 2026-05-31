Pierre-Jean Renaudie (dir.), Anatomie philosophique. Réflexions sur les parties du corps humain

« Interroger le statut philosophique du corps humain à la lumière des parties qui le composent et que son “humanité” requiert permet ainsi de faire apparaître la richesse et la variété des analyses au moyen desquelles peuvent se décrire nos façons éminemment corporelles d’habiter le monde. »

Un corps vivant se comprend toujours à partir de l’ensemble des parties matérielles qui le constituent comme un organisme, c’est-à-dire comme un être biologiquement intégré dont la vie ne peut être maintenue que grâce à la cohésion et à la hiérarchisation des parties qui le composent. Le lien qui unit le corps à ses parties est à cet égard si puissant et fondamental qu’on pourrait affirmer que c’est seulement à partir de ses parties et toujours en relation à elles qu’un corps se définit comme corps. C’est la raison pour laquelle toute philosophie du corps suppose et requiert une « anatomie philosophique ».

Poursuivant le fil de cette pensée pour en examiner les conséquences philosophiques, les seize contributions rassemblées dans ce volume abordent la question du corps en montrant comment l’étude et l’analyse des différentes parties du corps ont façonné les réflexions des philosophes sur les liens qui nous unissent aux corps – aussi bien à celui qui nous est « propre » qu’à ceux qui nous environnent.

Pierre-Jean Renaudie est maître de conférences à l’Université de Lyon, où il enseigne la philosophie allemande contemporaine et la phénoménologie. Il est notamment l’auteur d’un ouvrage consacré à la théorie husserlienne de la connaissance : Husserl et les catégories. Langage, pensée et perception.