Nuccio Ordine, L'Utilité de l'inutile. Manifeste

Nouvelle édition augmentée et illustrée par Scott Pennor’s.
Suivi d'un essai d'Abraham Flexner.
Traductions de Luc Hersant et Patrick Hersant.
Postface de Matteo Leta.
l n’est pas vrai – pas même en temps de crise – que seul ce qui est source de profit soit utile. Il existe dans les démocraties marchandes des savoirs réputés « inutiles » qui se révèlent en réalité d’une extraordinaire utilité.
Dans cet ardent pamphlet, Nuccio Ordine attire notre attention sur l’utilité de l’inutile et sur l’inutilité de l’utile. À travers les réflexions de grands philosophes (Platon, Aristote, Tchouang-tseu, Pic de la Mirandole, Montaigne, Bruno, Campanella, Bacon, Kant, Tocqueville, Newman, Poincaré, Heidegger, Bataille) et de grands écrivains (Ovide, Dante, Pétrarque, Boccace, Alberti, l’Arioste, More, Shakespeare, Cervantès, Milton, Lessing, Leopardi, Hugo, Gautier, Dickens, Herzen, Baudelaire, Stevenson, Okakura Kakuzô, García Lorca, García Márquez, Ionesco, Calvino, Foster Wallace), Nuccio Ordine montre comment l’obsession de posséder et le culte de l’utilité finissent par dessécher l’esprit, en mettant en péril les écoles et les universités, l’art et la créativité, ainsi que certaines valeurs fondamentales telles que la dignitas hominis, l’amour et la vérité.
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Sommaire
Introduction de Nuccio Ordine
L'utilité de l'inutile de Nuccio Ordine
Partie 1 – L’utile inutilité de la littérature
1. « Celui qui n’a pas n’est pas »
2. Les savoirs sans profit sont inutiles !
3. Qu’est-ce que l’eau ? Une anecdote de Foster Wallace
4. Les petits poissons d’or du colonel Buendía
5. Dante et Pétrarque : la littérature ne doit pas être soumise au principe de rentabilité
6. La littérature de l’utopie et les vases de nuit en or
7. Jim Hawkins : chasseur de trésors ou numismate ?
8. Le Marchand de Venise : la livre de chair, le royaume de Belmont et l’herméneutique du
Silène
9. Aristote : le savoir n’a pas d’utilité pratique
10. Pur théoricien ou philosophe-roi ? Les contradictions de Platon
11. Kant : le jugement de goût est désintéressé
12. Ovide : rien de plus utile que les arts inutiles
13. Montaigne : « il n’y a rien d’inutile », « non pas l’inutilité même »
14. Leopardi flâneur : le choix de l’inutile contre l’utilitarisme d’un « siècle superbe et sot »
15. Théophile Gautier : « Tout ce qui est utile est laid » comme « les latrines »
16. Baudelaire : un homme utile est hideux
17. John Locke contre la poésie
18. Boccace : « pain » et poésie
19. García Lorca : il est imprudent de vivre sans la folie de la poésie
20. La folie de Don Quichotte, héros de l’inutilité et de la gratuité
21. Les « faits » de Coketown : les critiques de Dickens contre l’utilitarisme
22. Heidegger : il est difficile de comprendre l’inutile
23. L’inutilité et l’essence de la vie : Tchouangtseu et Okakura Kakuzô
24. Eugène Ionesco : l’utile est un poids inutile
25. Italo Calvino : ce qui est gratuit se révèle essentiel
26. Émile Cioran et la flûte de Socrate
Partie 2 – L’université-entreprise et les étudiants-clients
1. Le désengagement de l’État
2. Les étudiants-clients
3. Les universités-entreprises et les professeurs bureaucrates
4. Hugo : on ne combat pas la crise en taillant dans le budget de la culture, mais en le doublant
5. Tocqueville : les « beautés faciles » et les dangers qui menacent les démocraties marchandes
6. Herzen : les marchands pressés
7. Bataille : la limite de l’utile et le caractère vital du superflu
8. Contre l’université professionnalisante : John Henry Newman
9. À quoi servent les langues du passé ?John Locke et Antonio Gramsci
10. La disparition programmée des classiques
11. La découverte d’un classique peut changer la vie
12. Les bibliothèques menacées : le retentissant scandale du Warburg Institute
13. La disparition des librairies historiques
14. L’« utilité » inattendue des sciences « inutiles »
15. Quel avantage retire-t-on d’un théorème ? D’Euclide à Archimède
16. Poincaré : la « science n’étudie pas la nature » pour rechercher « l’utile »
17. « La connaissance est une richesse qu’on peut donner sans s’appauvrir »
Partie 3 – Posséder tue : dignitas hominis, amour, vérité
1. La voix des classiques
2. La dignitas hominis : l’illusion de la richesse et la prostitution de la Sagesse
3. Aimer pour posséder, c’est tuer l’amour
4. Posséder la vérité, c’est tuer la vérité
Bibliographie
Introduction
Première partie : L’utile inutilité de la littérature
Deuxième partie : L’université-entreprise et les étudiants-clients
Troisième partie : Posséder tue
Appendice
De l’utilité du savoir inutile de Abraham Flexner
Notice biographique d’Abraham Flexner
Postface de Matteo Leta