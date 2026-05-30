Devenir et évolutions du cinéma au féminin en Espagne au XXIe siècle (Sorbonne nouvelle)

Au cours du XXe siècle, il y a eu peu de femmes réalisatrices en Espagne et, de surcroît, lorsqu’elles faisaient des films, ceux-ci pouvaient être ignorés par la critique (Zecchi, 2014). Depuis la Transition puis l’apparition d’une génération de cinéastes, nées dans les années 1960, tournant leurs premiers films dans les années 1990, le cinéma fait par des femmes a commencé peu à peu à être reconnu (Heredero, 1998 ; Cami-Vela, 2001) et quelques-unes de ces réalisatrices ont réussi à produire une œuvre qui compte aujourd’hui plus d’une dizaine d’opus. Toutefois, c’est avec la création de deux écoles de cinéma à Madrid et Barcelone en 1994 (ECAM et ESCAC) que se sont formées de nouvelles générations de réalisatrices qui aujourd’hui voient leurs films sélectionnés dans des festivals comme Berlin, Cannes ou Saint-Sébastien.

Notre journée d’étude a pour objectif de dresser une cartographie de la production filmique des réalisatrices espagnoles de ces deux dernières décennies, qu’il s’agisse de films de fiction ou de non-fiction, d’en dessiner les contours à partir de l’analyse de spécificités ou en dégageant le caractère novateur des formes d’expression qu’elles choisissent. Existe-t-il un dialogue entre les différentes générations de réalisatrices qui pourrait transparaître dans leurs films ? Si un certain nombre de nouvelles réalisatrices proviennent de Catalogne, du Pays Basque ou de Galice, peut-on trouver des éléments permettant de déterminer une production qui serait spécifiquement régionale ?

Parmi les axes développés par les communications nous trouverons, notamment ,les nouvelles formes d’expérimentation, les frontières entre cinéma de fiction et de non-fiction, le traitement des identités sexuées et les dynamiques de création, dont les processus collaboratifs.

Devenir et évolutions du cinéma au féminin en Espagne au XXIe siècle

Journée d’étude organisée par

Marie-Soledad Rodriguez (Université Sorbonne Nouvelle) et Marta Álvarez (Université Marie et Louis Pasteur)

Vendredi 19 juin (Maison de la Recherche, salle Athéna : 4 rue des Irlandais, 75005 Paris)

Accueil 9h15

Les cinémas documentaires

9h30 Elena Oroz (U. Carlos III de Madrid) : Cartografías postcoloniales: autoría femenina, archivo y políticas de la memoria en el documental español

9h55 Brice Castanon-Akrami (U. Sorbonne Paris Nord) : Un autre monde. Les films de Laia Manresa et d’Elena Molina

10h20 Sergi Ramos (U. Sorbonne Université) : Formas de la no ficción en primera persona en el cine catalán del siglo XXI realizado por mujeres

10h45-11h 15 : discussion

11h15-11h30 : pause

Récits à la première personne et réalisme magique

11h30-11h55 Carlos Losilla (U. Pompeu Fabra) : Entre dos transiciones: la imagen protéica

11h55-12h20 Iván Villarmea (U. Santiago de Compostela) : Realismo mágico y autoría femenina en el Otro Cine Español

12h20-12h40 : discussion

12h40 -14h15 Pause déjeuner

Mémoire, mythe, hybridation

14h15-14h40 Imma Merino (U. Girona) : El cine de Carla Simón: una memoria personal que deviene colectiva.

14h40-15h05 Sarah Thomas (Brown University) : Memoria, mito y matrilinealidad en el cine híbrido de Carla Simón y Elena López Riera”

15h05-15h30 Marian del Moral Garrido (U. Granada) : El quehacer de cineastas españolas desde la antropología del cine

15h30-16h : discussion

16h-16h15 : pauseLe regard féminin sur la famille, la maternité et le deuil

16h15-16h40 Sabrina Grillo (U. Paris-Est Créteil) : Cine catalán y poéticas de la ausencia en el siglo XXI

16h40-17h05 María Marcos Ramos (U. de Salamanca) : ¿La familia? Bien, gracias. Análisis de las relaciones familiares en el cine de Alauda Ruiz de Azúa

17h05-17h30 Annalisa Mirizio (U. de Barcelona) : Genealogías de la gestualidad femenina y expresión del deseo: el papel de la colaboración entre actriz y directora para la liberación del cuerpo imaginario en la representación de la maternidad

17h30-18h : discussion et conclusion