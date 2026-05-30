La guerre de Troie n’a jamais pris fin (Actualitte.com)

Aux Imaginales, Homère n’est pas traité comme une statue antique, mais comme un foyer inépuisable de récits. De l’auteur introuvable aux traductions antiques, des réécritures féministes de la guerre de Troie à l’uchronie, historiens et auteurs montrent comment l’Iliade et l’Odyssée continuent d’irriguer la fantasy, la recherche, la littérature contemporaine et le cinéma. Un Homère moins figé que disputé, sans cesse relu, déplacé et rendu à d’autres voix.

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Pourquoi Homère continue-t-il de revenir, alors même qu’il est moins lu qu’adapté, moins fréquenté dans le texte que réécrit dans les romans, les essais, les séries ou bientôt le cinéma ?

Aux Imaginales 2026, la table ronde « Réinventer Homère aujourd’hui » réunissait Charles Delattre, professeur de langue et littérature grecques antiques à l’Université de Lille, Victor Fleury, auteur de fantasy et de Tu ne sais rien de la guerre de Troie, Pauline Schwaller, doctorante à l’Université de Lorraine sur les réécritures des mythes grecs à l’ère #MeToo, et Sandra Provini, professeure de littérature à l’Université de Rouen Normandie, spécialiste de la réception de l’Antiquité dans les littératures de l’imaginaire. Une discussion menée par Sophie Laribi-Glaudel, docteure en histoire ancienne.

L’enjeu de la rencontre était posé dès l’ouverture : il ne s’agissait pas de « répondre » définitivement à Homère, mais de faire naître des questions autour de la manière dont l’Iliade et l’Odyssée sont aujourd’hui « relues, réécrites, adaptées, transformées ». Au programme : réinvention, déplacement des points de vue, actualisation, réappropriation politique ou esthétique. En arrière-plan, la future Odyssée de Christopher Nolan, qui remettra le poème homérique au centre d’un grand récit de cinéma.

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