Hommage à Edgar Morain (en-attendant-nadeau.fr)

Edgar Morin est décédé ce vendredi 29 mai 2026.

Pour lui rendre hommage, le site En-attendant-nadeau redonne à lire un article et un entretien pour découvrir ou retrouver la "complexité" d’une pensée vaste, plurielle, et actuelle, toujours.

Le grand intervenant, par Pascal Engel (2016)

Edgar Morin est un homme sympathique, chaleureux, ouvert et généreux. Son œuvre est à son image : vaste, plurielle, ambitieuse, riche. Comme le dit Régis Debray dans l’un des nombreux hommages qui composent ce Cahier, seuls les sectaires peuvent lui reprocher d’aimer être aimé. Pourtant, n’aurait-il pas gagné à être un peu plus sectaire ?

Entretien avec Edgar Morin, par Christian Descamps et Tiphaine Samoyault (2019)

Pour la sortie de son livre autobiographique Les souvenirs viennent à ma rencontre, nous avons pu parler longuement avec Edgar Morin. Ce fut l’occasion de revenir sur les points saillants de sa pensée et d’évoquer les lignes d’une vie tissée avec les fils de l’histoire du XXe siècle. Le temps donne bien sa forme au livre, mais pas seulement : d’autres logiques, celles des lieux, des rencontres, président au récit d’une vie. Ce livre de souvenirs présente une structure tantôt linéaire, tantôt circulaire, une forme qui fait sa force.

(Photo : Edgar Morin à Paris (septembre 2019) ©Jean-Luc Bertini)