Les francophonies littéraires au XIXe siècle (revue Studia Historico Litteraria).

La notion de francophonie est surtout utilisée de nos jours par les vingtièmistes et vingt-et-unièmistes. Or, des littératures francophones existent bel et bien au XIXe siècle, car le français constitue la langue d’écriture non seulement d’auteur.e.s belges, suisses, canadien.ne.s ou haïtien.ne.s, mais aussi, plus rarement bien sûr, polonais.es, russes, tchèques ou roumain.e.s. En effet, dans de nombreux pays et régions, cet idiome reste la langue des élites sociales et intellectuelles dont certain.e.s représentant.e.s se servent comme d’un moyen d’expression littéraire.

Comment ces littératures se situent-elles par rapport aux lettres françaises ? À l’époque, sont-elles perçues comme périphériques ou bien leurs créateurs et créatrices participent-ils de plein droit à la vie littéraire française ? Leurs œuvres sont-elles recensées dans la presse ? Si oui, quelle appréciation y est portée sur elles ? Quelle est la circulation de ces textes au niveau international ? Quels sont leurs publics ? De quelle façon se trouvent-ils inscrits au sein des textes ?

Comment l’expression littéraire en français s’articule-t-elle à la question nationale qui reste centrale dans ce siècle des nationalismes qu’est le XIXe ? Existe-t-il une littérature « internationale » en français et est-elle à distinguer des œuvres françaises ayant remporté un succès international ?

Dans une perspective immanente, quelles sont les particularités historiques, linguistiques, génériques de ces littératures ? Quel.le.s restent les auteur.e.s à redécouvrir ? Que-ce que la notion de francophonie peut apporter à l’étude de leurs œuvres ? Le concept de francographie ne serait-il pas plus approprié ? De quelle façon les variétés du français parlées dans l’espace francophone sont-elles transcrites dans ces littératures ?

Voici quelques-unes parmi les questions qui pourraient être abordées dans les articles du prochain numéro de notre revue. Leurs auteur.e.s pourront donc s’intéresser aussi bien à des questions historiques, géographiques, linguistiques ou génériques qu’à celles de poétique ou de réception. Comme il s’agit d’un sujet assez peu étudié, plus la variété des perspectives adoptées sera grande, plus elle sera à même d’apporter un éclairage multidimensionnel du phénomène des francophonies littéraires au XIXe siècle.

Les personnes intéressées peuvent se procurer les consignes éditoriales en écrivant à: przemyslaw.szczur@uken.krakow.pl

La date limite pour l'envoi des articles est le 31 janvier 2027.