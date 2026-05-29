Centenaire de la mort de Ladislas Mickiewicz (Bibliothèque Polonaise de Paris, Sorbonne)

Ce colloque international, organisé à l’occasion du centenaire de la mort de Ladislas Mickiewicz, propose de porter un regard renouvelé sur une figure longtemps demeurée dans l’ombre de l’héritage paternel. Fils d’Adam Mickiewicz, écrivain, éditeur, passeur culturel, mémorialiste, acteur de la vie intellectuelle de l’émigration polonaise et gardien de la mémoire romantique, Ladislas Mickiewicz apparaît ici comme un médiateur essentiel entre les cultures européennes des XIXe et XXe siècles. Le titre du colloque, emprunté à une formule de Ladislas lui-même, « Lorsqu’on n’a guère d’autre mérite ici-bas que d’avoir eu un père célèbre », invite à interroger les tensions entre filiation, identité personnelle, mémoire et construction d’une autorité intellectuelle propre.

Les communications réunies dans ce programme abordent cette figure sous des angles multiples : histoire culturelle et politique de l’émigration polonaise, études patrimoniales, histoire des bibliothèques et des musées, génétique des archives, correspondances, traduction, circulation transnationale des idées et des œuvres, ainsi que représentations mémorielles et iconographiques. Une attention particulière est portée aux réseaux européens dans lesquels s’inscrit Ladislas Mickiewicz – de la France à l’Italie, des Balkans au monde lusophone, jusqu’aux espaces africains et musulmans - révélant l’ampleur des circulations intellectuelles auxquelles il participe.

Le colloque accorde également une place importante aux documents conservés dans les collections patrimoniales françaises et polonaises : manuscrits, albums, correspondances, fonds d’archives, collections muséales et bibliothécaires. Ces sources permettent non seulement de reconstituer les trajectoires biographiques et institutionnelles de Ladislas Mickiewicz, mais aussi d’analyser les mécanismes de fabrication de la mémoire romantique et nationale dans l’Europe moderne.

En croisant les approches issues de l’histoire culturelle, des études littéraires, de la sociologie des transferts culturels, des memory studies et de l’histoire des institutions patrimoniales, ce colloque entend dépasser la seule perspective biographique pour proposer une réflexion plus large sur les formes de transmission, de médiation et de réinterprétation des héritages culturels. À travers ces « esquisses pour un portrait », Ladislas Mickiewicz apparaît non seulement comme le dépositaire d’une mémoire, mais aussi comme un acteur à part entière de la vie intellectuelle européenne de son temps.

Comité d’organisation : Krystian KLEKOT, Arkadiusz ROSZKOWSKI, Ewelina TARKOWSKA

Consultation : Kinga SIATKOWSKA-CALLEBAT, Mikołaj SOKOŁOWSKI

Conception graphique : Hanna ZAWORONKO

Parrains et partenaires : Librairie Polonaise, Société pour la protection des souvenirs et tombeaux historiques polonais en France

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Programme

Le mardi 9 juin 2026

Bibliothèque Polonaise de Paris, auditorium

6 quai d’Orléans • 75004 Paris • métro Pont Marie (ligne 7)

9 h 15 – 9 h 25 : Accueil

9 h 25 – 9 h 30 : Jean ROZWADOWSKI (SHLP), Ouverture du colloque

9 h 30 – 9 h 40 : Ewa RUTKOWSKI, Introduction

La famille de Ladislas Mickiewicz

Modératrice du panel : Ewa RUTKOWSKI

9 h 40 – 10 h 00 : Jean DELAPERRIÈRE, Au-delà des Mémoires : un autoportrait ?

10 h 00 – 10 h 20 : Rafał DOBEK (Université Adam-Mickiewicz de Poznań), Les Wołowski : l’histoire des extraordinaires parents de Ladislas Mickiewicz

10 h 20 – 10 h 40 : Patrycja GARDIN (Sorbonne Université), La relation entre Ladislas Mickiewicz et Maria Malewska à travers leur correspondance. Analyse du langage épistolaire

10 h 40 – 11 h 10 : discussion et pause-café

Table ronde : Ladislas Mickiewicz dans les sources de la Bibliothèque Polonaise de Paris et de la Bibliothèque nationale de France

Modératrice : Anna CZARNOCKA (IBPP)

11 h 10 – 11 h 20 : Élisabeth WALLE (BnF), Ladislas Mickiewicz dans les collections de la Bibliothèque nationale de France

11 h 20 – 11 h 30 : Agnieszka WIATRZYK (IBPP), „Mickiewiczowi na Gwiazdkę” (À Mickiewicz pour les étrennes). À propos de deux albums de dessins d’Helena Mickiewicz

11 h 30 – 11 h 40 : Magdalena GŁODEK (IBPP), Ladislas Mickiewicz et l’art de la dédicace : quelques envois autographes issus du fonds de la Bibliothèque Polonaise de Paris

11 h 40 – 12 h 00 : discussion

12 h 00 – 13 h 30 : pause-déjeuner

La Bibliothèque Polonaise de Paris et le Musée Adam Mickiewicz sur l’Île Saint-Louis

Modératrice du panel : Agnieszka WIATRZYK (IBPP)

13 h 30 – 13 h 50 : Katarzyna SEROKA (Université de Varsovie), Między zarządzaniem a służbą książce: Władysław Mickiewicz w Bibliotece Polskiej w Paryżu (1899–1926) (La bibliothéconomie au service au livre : Ladislas Mickiewicz dans la Bibliothèque Polonaise de Paris 1899–1926)

13 h 50 – 14 h 10 : Tomasz DE ROSSET (Université Nicolas-Copernic de Toruń), Paradoxe et transformation du musée polonais en exil : du patrimoine à la communication

14 h 10 – 14 h 30 : Kamila KŁUDKIEWICZ (Université Adam-Mickiewicz de Poznań), Muzeum Adama Mickiewicza w Paryżu w kontekście rozwoju muzeów biograficznych w XIX i w pierwszej połowie XX wieku (Musée Adam Mickiewicz dans le contexte du développement des musées biographiques au XIXe et dans la première moitié du XXe siècle)

14 h 30 – 15 h 00 : discussion et pause-café

Ladislas Mickiewicz au service du livre

Modératrice du panel : Élisabeth WALLE (BnF)

15 h 00 – 15 h 20 : Piotr TYLUS (Université Jagellonne), La correspondance entre Józef Ignacy Kraszewski et Władysław Mickiewicz : approches thématiques

15 h 20 – 15 h 40 : Krystian KLEKOT (Sorbonne Université, Université de Varsovie), Entre édition et devoir de mémoire : la Librairie du Luxembourg de Ladislas Mickiewicz (1864–1889)

15 h 40 – 16 h 00 : Aleksandra SIKORSKA-KRYSTEK (Université Adam-Mickiewicz de Poznań), Cyprian Norwid – Władysław Mickiewicz : perspektywa twórcy, perspektywa wydawcy (Cyprian Norwid – Ladislas Mickiewicz : perspective de l’auteur, perspective de l’éditeur)

16 h 00 – 16 h 20 : Joanna PIETRZAK-THÉBAULT (Université Cardinal Stefan Wyszyński de Varsovie), Ladislas Mickiewicz – auteur de la presse italienne

16 h 20 – 16 h 40 : discussion et pause-café

Photographier Ladislas Mickiewicz

Modérateur du panel : Arkadiusz ROSZKOWSKI (IBPP)

16 h 40 – 17 h 00 : Dainius JUNEVIČIUS (ÉNSBA de Vilnius), Album fotograficzny podarowany Władysławowi Mickiewiczowi w Wilnie w kwietniu 1861 r. jako świadectwo nastrojów w przededniu powstania styczniowego (Album de photographies offert à Ladislas Mickiewicz à Vilnius en avril 1861 comme témoignage des états d’esprit à la veille de l’insurrection de Janvier)

17 h 00 – 17 h 20 : Milena CHILIŃSKA (Université de Varsovie), Wizerunki Władysława Mickiewicza jako strategie reprezentacji pamięci (Les images de Ladislas Mickiewicz comme stratégies de représentation mémorielle)

17 h 20 – 17 h 40 : discussion, invitation à l’exposition

17 h 40 – 18 h 40 : visite commentée de la deuxième mouture de l’exposition annuelle C’est notre histoire. Collection photographique de la Bibliothèque Polonaise de Paris et de l’exposition temporaire Masques mortuaires et leurs échos contemporains

18 h 40 : clôture de la journée



Le mercredi 10 juin 2026

Sorbonne, Salle des Actes

47 rue des Écoles • 75005 Paris • métro Cluny (ligne 10)

9 h 00 – 9 h 10 : Accueil des participants

Ladislas Mickiewicz et la grande Histoire

Modératrice du panel : Patrycja GARDIN (Sorbonne Université)

9 h 10 – 9 h 30 : Andrzej BIERNAT (Société des Amis de la Bibliothèque Polonaise de Paris), Władysław J. Mickiewicz – weteran powstania 1863 r. (styczniowego) (Władysław J. Mickiewicz – vétéran de l’insurrection de Janvier)

9 h 30 – 9 h 50 : Jędrzej KRYSTEK (Université Adam-Mickiewicz de Poznań), Legion włoski w optyce Władysława Mickiewicza. Między mitem a afirmacją (La Légion italienne dans l’optique de Ladislas Mickiewicz : entre mythe et affirmation)

9 h 50 – 10 h 10 : Laura KREBS (Université Martin-Luther de Halle–Wittemberg), Qui est ce « véritable Polonais » ? Władysław et Maria Mickiewicz et le cas des prisonniers de guerre polonais pendant la Première Guerre mondiale

10 h 10 – 10 h 30 : discussion et pause-café

Amitiés et affinités

Modératrice du panel : Kinga SIATKOWSKA-CALLEBAT (Sorbonne Université)

10 h 30 – 10 h 50 : Agnieszka FLUDA-KROKOS (Bibliothèque de la PAU et de la PAN), Władysław Mickiewicz w źródłach Biblioteki Naukowej PAU i PAN oraz Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie (Ladislas Mickiewicz dans les sources de la Bibliothèque et des Archives de la PAU et de la PAN)

10 h 50 – 11 h 10 : Valérie MONTALBETTI KERVELLA (Musée Bourdelle), Le sculpteur Antoine Bourdelle et Ladislas Mickiewicz, une rencontre autour de l’érection du Monument à Adam Mickiewicz à Paris

11 h 10 – 11 h 30 : Ewelina TARKOWSKA, Władysław Mickiewicz et le cercle littéraire portugais

11 h 30 – 12 h 00 : discussion

12 h 00 – 14 h 00 : pause-déjeuner, déplacement au site Malesherbes





Sorbonne Université, site Malesherbes

108 boulevard Malesherbes • 75017 Paris • métro Malesherbes (ligne 3)

Échos lointains…

Modérateur du panel : Jerzy PYSIAK (Sorbonne Université, Université de Varsovie)

14 h 00 – 14 h 20 : Andriej MOSKWIN (Université de Varsovie), Władysław Mickiewicz

w kontekście kultury Białorusi (Ladislas Mickiewicz dans le contexte de la culture de la Biélorussie)

14 h 20 – 14 h 40 : Jolanta SUJECKA (Université de Varsovie), Adam Mickiewicz in the Balkans : the Bulgarian-Russian Context and Bulgarian Trace of the Reception of Mickiewicz’s Poetry (Adam Mickiewicz dans les Balkans : contexte bulgaro-russe et traces bulgares de la réception de sa poésie)

14 h 40 – 15 h 00 : Wojciech SAJKOWSKI (Université Adam-Mickiewicz de Poznań), Les Mickiewicz et les Balkans – réflexions à la marge d’une lettre de Władysław Mickiewicz à Pancho Slaveïkov

15 h 00 – 15 h 20 : discussion et pause-café

… et regards au loin

Modérateur du panel : Jerzy PYSIAK (Sorbonne Université, Université de Varsovie)

15 h 20 – 15 h 40 : Paulina DOMINIK (Université de Tel Aviv), Władysław Mickiewicz i świat muzułmański (Ladislas Mickiewicz et le monde musulman)

15 h 40 – 16 h 00 : Mikołaj SOKOŁOWSKI (Institut de recherche littéraire de l’Académie polonaise des sciences), Władysław Mickiewicz i Afryka. Zarys problematyki (Ladislas Mickiewicz et l’Afrique. Esquisse de la problématique)

16 h 00 – 16 h 20 : discussion et pause-café

Traductions

Modérateur du panel : Mikołaj SOKOŁOWSKI (Institut de recherche littéraire de l’Académie polonaise des sciences)

16 h 20 – 16 h 40 : Krystyna JAWORSKI (Université de Turin), Przekład Aglaura Ungheriniego Dziadów Adama Mickiewicza na tle korespondencji z synem poety (La traduction des Aïeux d’Adam Mickiewicz par Aglauro Ungherini à la lumière de la correspondance avec le fils du poète)

16 h 40 – 17 h 00 : Dario PROLA (Université de Turin), Od tłumacza do tłumacza : włoski przekład Konrada Wallenroda autorstwa Aglauro Ungheriniego na podstawie francuskiej wersji Władysława Mickiewicza (Du traducteur au traducteur : la traduction italienne de Konrad Wallenrod par Aglauro Ungherini à partir de la version française de Ladislas Mickiewicz)

17 h 00 – 17 h 20 : Małgorzata SMORĄG-GOLDBERG (Sorbonne Université), Entre émanation romantique et émancipation : Ladislas Mickiewicz et les horizons polono-juifs d’Eliza Orzeszkowa

17 h 20 – 17 h 50 : discussion et clôture du colloque

Le jeudi 11 juin 2026

Montmorency

Matinée

8 h 45 : Gare du Nord, rassemblement à la grande halle au rez-de-chaussée, tout à droit, près des voies 30 à 36

9 h 01 : départ du train Transilien ligne H, jusqu’à l’arrêt Enghien-les-Bains, puis bus ligne 1515, jusqu’à l’arrêt Roosevelt

Cimetière des Champeaux, dit cimetière polonais

10 h 00 – 10 h 20 : Barbara KŁOSOWICZ (Société pour la protection des souvenirs et tombeaux historiques polonais en France), Histoire du tombeau de la famille Mickiewicz

10 h 20 – 11 h 20 : visite commentée

Retour des participants matinaux :

11 h 55 : bus ligne 1515, jusqu’à la gare d’Enghien-les-Bains, puis le train Transilien ligne H

13 h 02 : heure prévue de retour, Gare du Nord

12 h 00 – 14 h 00 : pause-déjeuner

La brasserie « Le Cheval Blanc »

(le moment de convivialité se fera en participation libre, chacun réglant sa propre consommation)

Après-midi

14 h 00 – 15 h 30 : Musée Jean-Jacques Rousseau, visite guidée des collections, visite de l’exposition Impitoyables Lumières ! Amitiés & rivalités au temps de Jean-Jacques Rousseau, de la Bibliothèque d’études rousseauistes et du jardin

15 h 40 – 17 h 00 : Collégiale Saint-Martin de Montmorency, visite architecturale et historique guidée et commentée

Retour :

Arrêt Luxembourg, bus ligne 1515 jusqu’à la gare d’Enghien-les-Bains, puis le train Transilien ligne H

17 h 44 : heure prévue de retour, Gare du Nord