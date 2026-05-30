Adrien Le Bihan, Ma bataille des livres. Mémoires d'un éditeur lilliputien

De la découverte nocturne, au début du siècle, d’un passage fantôme proche de Montparnasse résulta Rue André Gide. De la difficulté de lui trouver un éditeur, naquirent les éditions Cherche-bruit. Grâce à deux chroniqueurs renommés, ce livre d'Adrien Le Bihan ne passa pas inaperçu et Cherche-bruit poursuivit si bien sa route que son fondateur juge aujourd’hui opportun de s’en faire le mémorialiste.

Bien que s’appropriant un fameux titre de Swift, Ma bataille des livres ne conte pas un affrontement entre Anciens et Modernes. Le combat essentiel y oppose en effet l’éditeur lilliputien à des géants ennemis des livres, effrontément nichés dans le monde éditorial.

Féroce envers certains acteurs de ce monde agité de convoitises, reconnaissant envers ses alliés (Serge Dieudonné, Gérard Guégan, Jean-Noël Jeanneney, Olivier Mongin, Bertrand Poirot-Delpech), le mémorialiste explore les essais, volontiers satiriques, les pamphlets et les caprices - signés le plus souvent de lui-même, mais aussi de Jeff Edmunds ou de Jacques Mille. Par leur biais entrent en scène des protagonistes aussi divers que :

- Raymond Hains et Jacques Villeglé sur le chantier de la rue André Gide ;

- George Sand à Majorque, avec ses phobies et son pianiste ;

- Picasso taquinant du pinceau une infante de Velázquez ;

- Nabokov mourant, une infirmière prenant des notes à son chevet ;

- des cartographes aux frontières de l’inconnu ;

- un religieux espagnol, amoureux transi ;

- James Joyce à l’enivrant sillage, trahi par trois écrivains parisiens ;

- une revue célèbre où l’on accommode la littérature avec la politique et l’argent ;

- de Gaulle, ses protégés polonais et sa gentilhommière ;

- des signataires balbutiants du Livre du souvenir d’Auschwitz ;

- Hemingway, sa jeune comtesse vénitienne et la CIA ;

- et deux présidents de la République, dont un se croyait sauf sous son masque de biographe de Georges Mandel, mais Cherche-bruit, à ses risques et périls, le lui ôta.

Bien d’autres personnages, amis ou adversaires, participent de près ou de loin à la tumultueuse bataille, comme en témoigne le copieux index.

Le thème, cher à Swift comme à Rabelais et à Joyce, de livres qui se querellent, parcourt de bout en bout ces mémoires enjoués, explosifs, à placer dans toutes les bibliothèques.