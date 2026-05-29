Rythmes. Formes, politiques, enjeux (Sorbonne)

JEUDI 11 JUIN 2026
Amphithéâtre Guizot, Campus Sorbonne
1 rue Victor Cousin 75005 Paris
9h00 Accueil des participantes et des participants
9h15 Ouverture des travaux par Davide Luglio (Directeur d’ELCI) et présentation de l’axe de recherche ERjIS
9h30 Keynote speaker Marguerite Bordry (Sorbonne Université), en dialogue avec Joachim Gettler (Sorbonne Université) et Martina Mileto (Sorbonne Université)
Rythmes urbains et littérature mineure : écrire les contraintes matérielles du milieu
10h15 Pause café
10h30 PANEL 1 : « Rythmes du texte »
Modératrice : Martina Mileto
● Serena Piccirillo (Université pour étrangers de Pérouse)
L’ottava come forma fluida. Ritmo, performance e memoria dell’oralità tra cantari e poema cavalleresco
● Giada Merighi (Ecole Normale Supérieure de Pise)
Slanci, ripensamenti e arresti sulla scrivania di un poeta barocco: il caso filologico de Le Lagrime di Maria Vergine di Ridolfo Campeggi
● Virginia Benedetti (Université Savoie Mont Blanc)
Il ritmo dell’iconotesto. Spazio, tempo e tensione tra Futurismo e Neoavanguardie
● Anna Chichi (Université Catholique du Sacré-Cœur de Brescia)
Ritmo abissale, La forma dell’apocalisse in Horcynus Orca di Stefano D’Arrigo
12h30 Pause déjeuner
14h00 PANEL 2 : « Transposition / Traduction »
Modérateur : Mattia Bonasia (La Sapienza Université de Rome - Sorbonne Université)
● Simone Scriva (Université La Sapienza de Rome)
Ritmi e tessere dantesche nelle traduzioni foscoliane dei classici
● Anna Maschietto (Université de L’Aquila)
La spirale del pensiero. Ritmo e forma della conoscenza nell’opera di Thomas Bernhard: traduzione e ricezione nella letteratura italiana contemporanea
● Beatrice Simion (Alpen-Adria Universität Klagenfurt - Université Ca’ Foscari Venise)
Per una traduzione francese di La mostra
● Silvia Giudice (Collège de France - Université Paris Nanterre)
Tradurre il “ritmo” dall’arabo all’italiano: analisi contrastiva di Il ritmo mi ha scelto di M. Darwish
16h00 Pause café
16h30 PANEL 3 : « Politiques du Rythme »
Modérateur : Guglielmo Pellerino (Sorbonne Université - Université Marie et Louis Pasteur)
● Ylenia Gambaccini (Sorbonne Université)
Il ritmo del potere: temporalità del consenso nel romanzo parlamentare
● Luigi Cristiano (Université de Calabre)
Il ritmo del trauma. Acting out e working-through nella scrittura diaristica coloniale
● Annamaria Elia (Université La Sapienza de Rome)
Meditazioni sul tempo profondo: rovine ed ecologia in Dissipatio H.G. (1977)
● Rebecca Borsari (Sorbonne Université)
La ragazza di nome Giulio tra ritmo sociale e ritmo individuale
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VENDREDI 12 JUIN 2026
Amphithéâtre 120, Campus Malesherbes
108 boulevard Malesherbes 75017 Paris
9h15 Accueil des participantes et des participants
9h30 Keynote speaker Silvia De Min (Sorbonne Université), en dialogue avec Erika De Angelis (Sorbonne Université) et Matteo Zibardi (Sorbonne Université - Université Statale de Milan)
Gesti sospesi, azioni interrotte, condotte libere o determinate: l’incorporazione del ritmo tra la pagina e la scena
10h30 Pause café
10h45 PANEL 4 : « Rythmes performatifs »
Modérateur : Matteo Zibardi
● Eleonora Luciani (Université de L’Aquila)
Governare il ritmo della scena. Fanny Sadowski e Adelaide Ristori nella Napoli di metà Ottocento
● Simona D’Agostino (Université de Rome Tor Vergata)
Tarantella e tempo plurale: ritmi naturali, rituali e testuali nel Sud Italia
● Antoine Palévody (Ecole Normale Supérieure de Lyon)
Un rythme qui abolit le temps. Le cas de Macbeth Horror Suite (1996) de Carmelo Bene
● Silvia Garzarella (Alma Mater Studiorum Université de Bologne)
“Poesia ballerina”: forme del ritmo nell’opera coreografica di Valeria Magli
13h00 Pause déjeuner
14h30 PANEL 5 : « Formes de vie »
Modérateur : Enrico Puorto (Sorbonne Université - École Supérieure Méridionale de Naples)
● Micol Mancini (Sorbonne Université)
Il ritmo dell’oltreumano: corpo, soggettività e trascendenza in Dante e Caterina da Siena
● Justine Janvier (Paris 1 Panthéon-Sorbonne)
Luigi Pareyson et le rythme de l’objet
● Andrea Bongiorno (Aix-Marseille Université)
« Un metronomo nascosto » : rythmes de la nature et de la poésie dans l’écriture d’Italo Testa
● Sacha Piersanti (Université de Sienne)
Il ritmo dell’origine. Il progetto Fonti tra traduzione poetica e performance
16h30 Pause café
16h45 Intervention de clôture d’Elisa Attanasio (Alma Mater Studiorum Université de Bologne), en dialogue avec Mattia Bonasia et Erika De Angelis
Forme e ritmi dello spaesamento
17h30 Clôture des travaux suivie d’un cocktail.