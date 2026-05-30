Acta en mai

La livraison du mois de mai d'Acta fabula affiche un 93e dossier critique propose un parcours poétique jalonné par quelques figures majeures : Novalis, Coleridge, Vigny, Rimbaud, Valéry et Char sont tour à tour envisagés pour leur rôle inaugural ou pour la façon singulière dont leur œuvre entremêle la pensée et l’art. Se dessine un paysage poétique, teinté de politique, d’éthique, d’humanisme et de philosophie, sans jamais renoncer ni aux images ni à la musicalité. Au terme de ce parcours, se pose la question des contemporains. Si la poésie est devenue un art d’initiés, quels en sont aujourd’hui les figures qui comptent et quelles en sont les lignes directrices ?

Le sommaire courant accueille notamment en guise d'hommage un compte rendu du dernier livre de Georges Benrekassa par S. Lojkine et S. Sugino, et au sein de la nouvelle rubrique le "Club de lecture", inaugurée pour les 25 ans de la revue, une analyse par Anne-Marie-Paillet de l'humour "semi-moqueur" de Lise Charles dans son récent Paranoia, mais aussi, au chapitre des essais critiques, une réflexion de Marc Escola sur les essais de Tiphaine Samoyault et Laure Murat : "Gommer ou dégommer ? La littérature est une branloire pérenne". Rappelons, à la veille de l'été, la liste des ouvrages en attente de rédacteurs pour lesquels chacun peut se porter candidat pour ses lectures de vacances.

Fabula-LhT, la revue généraliste du site, affiche de son côté un nouvel appel à contributions sur le "doux pouvoir de la littérature", à l'initiative de Joséphine Vodoz et Jérémy Naïm.

Signalons enfin que chacune des pages de Fabula affiche désormais la possibilité de diffuser l'information sur les réseaux BlueSky et LinkedIn, outre Facebook et X (que l'équipe vous encourage toutefois à quitter).

(Illustr. : Jef Rosman, Rimbaud blessé, Musée-Bibliothèque Arthur Rimbaud de Charleville-Mézières)