Le succès théâtral au XVIIe siècle en France. Poétiques normatives ou esthétiques créatrices ? (Rennes)

Le colloque international Succès théâtral au XVIIe siècle en France, co-organisé par Rennes 2 et l'université de la Saskatchewan, avec le soutien de la Sorbonne Nouvelle et de l'Institut de Recherche en Etudes Théâtrales ainsi que du Réseau Théâtre de Sorbonne Université, a lieu à l'initiative du Centre International Jean Racine, et en partenariat avec le Mouvement Corneille - deux associations ouvertes à tous ayant pour but de diffuser la connaissance sur les œuvres de ces auteurs et tout ce qui peut y avoir trait. Ce colloque entend mettre en réserve la question des règles, par lesquelles on accède généralement au théâtre du XVIIe siècle. Est-ce au fond le plus pertinent ? En inversant la perspective, et en nous tournant donc non plus du côté de la production, mais du côté de la réception, il apparaît que la notion de succès s'avère non seulement très pertinente pour aborder ce théâtre, mais aussi extraordinairement féconde : à quoi Corneille, Racine, Molière, et tant d'autres, ont-ils dû leur succès au XVIIe siècle ? Comment ont-ils fait pour en avoir, y compris jusqu'à nous ? Sans doute pas grâce aux règles, mais plutôt parce qu'ils ont su tenir compte des attentes du public ou s'en jouer, en réussissant à le toucher, à le surprendre, à lui plaire, ce qui ne va pas toujours forcément dans le sens des règles. Les communications porteront sur l'ensemble du XVIIe siècle, d'Alexandre Hardy à Campistron, en passant par Corneille, Racine et Molière, et ils aborderont de nombreux genres dramatiques (farce, comédie, tragédie, opéra, théâtre de collège, etc...). La conférence d'ouverture est confiée à Jean de Guardia.

MERCREDI 3 juin 2026

9 h 00 > Accueil

9 h 30 > Ouverture du colloque par Jérôme Éneau, Vice-président

Recherche et Valorisation, Baptiste Brun, Vice-président Culture et Documentation, Esther Pinon, directrice-adjointe du CELLAM

Présentation du colloque par Gilles Declercq et Jérôme Lecompte

10 h 00 - 11 h 00 > Conférence d’ouverture

Présidence : Gilles Declercq (Sorbonne Nouvelle)

« Les doctes et le problème du succès » :

Jean de Guardia (Sorbonne Nouvelle)

Session 1 – Paratextes

Présidence : Jérôme Lecompte (Rennes 2)

11 h 00 - 12 h 15 >

« Vocabulaire du succès au XVIIe siècle » : Jean-Marc Civardi (Versailles Saint-Quentin)

« Les paratextes de Corneille et la poétique du succès. Les applaudisse-ments du public avant les règles des doctes » : Rainer Zaiser (Université de Kiel)

« L'apologie du théâtre de Scudéry et l’étude des paratextes » : Pierre-Louis Rosenfeld (Sorbonne Nouvelle)

Discussion

Session 2 – Nouveauté et succès au XVIIe siècle (1600-1654)

Présidence : Liliane Picciola (Paris-Nanterre)

14 h 15 - 15 h 30 >

« Tristan L'Hermite : un rapport ambivalent au succès théâtral » : Sandrine Berrégard (Université de Strasbourg)

« Le succès dans le théâtre d’Alexandre Hardy » : Heather Kirk (Western University, Ontario)

« De Jodelet à Dom Japhet, ou les réussites d’une nouvelle esthétique » : Jean Leclerc (Western University, Ontario)

Discussion et pause

Session 3 – Machines à succès

Présidence : Marcella Leopizzi (Università del Salento)

16 h 00 - 17 h 15 >

« Molière et les machines » : Stella Spriet (University of Saskatchewan)

« La notoriété des machinistes, gage de réussite d’une pièce à machines ? » : Anthony Saudrais (Institut catholique de Vendée)

« Corps et machines, ou la matière du succès dans le second XVIIe siècle » : Sylvaine Guyot (New York University)

Discussion

18 h 00-19 h 30 > Le succès théâtral au XVIIe siècle vu par

Marion Bierry, Gérald Garutti, Antoine Gheerbrant, Daniel Mesguich

Entretien avec les metteurs en scène,

animé par Gilles Declercq, Florence Naugrette, Liliane Picciola, Stella Spriet

JEUDI 4 JUIN 2026

Session 4 – Poétiques innovantes

Présidence : François Trémolières (Rennes 2)

9 h 00 - 10 h 15 >

« L’influence de la poétique comique sur le renouveau de la tragédie des années 1630 » : Jean-Yves Vialleton (Université de Grenoble)

« Succès sur scène d’une épistémologie galiléo-cartésienne » : Jean-Luc Robin (University of Alabama)

« Anatomie d’un succès parallèle : les opéras Armide (1686) et Thétis et Pélée (1689) » : Jean-Philippe Grosperrin (Université Toulouse 2)

Discussion et pause

Session 5 – Corneille et les aléas du succès

Présidence : Jean Leclerc (Western University)

10 h 30 -11 h 45 >

« Faire rire avec l'infini : l'ironie dans La Galerie du Palais » : Eliza Liu (University of Wisconsin)

« Des héros admirables ou des pièces réussies ? Figuration de l'héroïsme et succès et échecs des tragédies de Corneille » : Yasmine Loraud (Sorbonne Université)

« Existe-t-il des échecs cornéliens ? » : Liliane Picciola (Université Paris Nanterre)

Discussion

Session 6 – Autres voies du succès

Présidence : Jean de Guardia (Sorbonne Nouvelle)

14 h 00-15 h 15 >

« Les secrets de la réussite du théâtre jésuite dans le Theatrum sophistarum ? (L. de Cressolles, Paris, 1620) » : Léa Gariglietti (Université de Reims-Champagne Ardenne)

« Le Théâtre italien, à la conquête des spectateurs provinciaux : Pierre-François Biancolelli et la stratégie des Promenades » : Eva Rigaut (Nantes Université)

« Loin des règles et du succès : le théâtre méridional » : Bénédicte Louvat (Sorbonne Université)

Discussion et pause

Session 7 – Rhétorique et succès

Présidence : Pascale Thouvenin (Université Bretagne Occidentale)

15 h 30-16 h 45 >

« L’apostrophe rhétorique, une figure du succès théâtral » : Lauriane Maisonneuve (Sorbonne Université)

« De l'art de plaire à l'insinuation : stratégie rhétorique dans le théâtre de Molière » : Lee Minsu (Université Jean Monnet)

« L'écoute au-delà de la règle : poétique de l'acousmatique dans le théâtre racinien » : Nicholas Hammond (University of Cambridge)

VENDREDI 5 JUIN 2026

Session 8 – Les enjeux du succès : Racine

Présidence : Nicholas Hammond (Cambridge University)

9 h 00-10 h 40 >

« Les souhaits de l'auditoire et le dénouement heureux : Iphigénie de Racine » : Tomoki Tomotani (Kansai University)

« Racine contre lui-même : ce que le succès fait à la tragédie » : Nicolas Réquédat (Université Lyon 3)

« Dans le cabinet du caméléon : réécritures et auto-censures chez Racine » : Tristan Alonge (Université de la Réunion)

« La rivalité comme moteur de succès théâtral : le cas des pièces jumelées de Jean Racine » : Hélène Billis (Wellesley College, Massachusetts)

Discussion et pause

Session 9 – Postérités (1)

Présidence : Rainer Zaiser (Université de Kiel)

11 h 00 -12 h 15 >

« Les limites du marché : échecs publicitaires et échecs tactiques : Christophe Schuwey (Université Bretagne Sud)

« Le Mercure galant sous la direction de deux dramaturges : Jean Donneau de Visé et Thomas Corneille » : Pauline Odeurs (Université de Caen)

« Succès, réappropriation et patrimonialisation du répertoire classique de la Comédie-Française à la période romantique (1820-1840) » : Émilie Gauthier (Sorbonne Université)

Session 10 – Postérités (2)

Présidence : Carine Barbafieri (Université Polytechnique des Hauts-de-France)

14 h 00-14 h 50

« Définir le succès théâtral au XVIIIe siècle à partir de l'histoire des spectacles du XVIIe siècle : de l'historiographie théâtrale naissante au règne de l'anecdote », par Sophie Marchand (Sorbonne Université)

« “Le nombre des représentations ne décide pas toujours du vrai mérite d’une pièce de théâtre” : le discours paradoxal des frères Parfaict sur le succès théâtral », par Emmanuelle Mortgat (Université Paris-Nanterre)

Discussion et pause

Session 11 – « L’entretien de toutes les maisons de Paris » : Molière

Présidence : Stella Spriet (University of Saskatchewan)

15 h 00-16 h 40

« La cérémonie en hommage à Molière à la Comédie-Française » : Florence Naugrette (Sorbonne Université)

« Le succès de la bagatelle. L’influence controversée de Molière sur la programmation des théâtres parisiens » : François Rémond (Sorbonne Nouvelle)

« Petite comédie et grand succès : Molière à la conquête de son public » : Coraline Renaux (Sorbonne Université)

« Molière et le succès » : Céline Candiard (Université Lyon 2)

Discussion et pause

17 h 30-18 h 00 >

Spectacle de clôture – Amphi B4

Présentation du spectacle par Florence Naugrette

Molière, Le Mariage forcé (1668)

par la compagnie « Le Libre Alcyon »

Voici un lien vers le programme hébergé sur le site du Centre Racine :



Programme du colloque ST17

Retransmission en direct et enregistrement

Chaîne Ubicast Rennes 2, diffusion en direct

Présentation des deux soirées

Mercredi 3 juin, 18 h-20h (Villejean, amphi T1) : entretien avec les metteurs en scène, Daniel Mesguich, Marion Bierry, Gérald Garutti, Antoine Gheerbrant, autour de la notion de succès au théâtre pour les pièces du XVIIe siècle. Chacun évoquera à ce propos un spectacle qu'il a mis en scène ou dans lequel il a joué (ils ont travaillé, à leur manière, sur Racine, Corneille et Molière). Billetterie :

Billetterie gratuite CIJR entretiens

Vendredi 5 juin, 17h30-18h (Villejean, amphi B4) : Molière, Le Mariage forcé, par la compagnie Le Libre Alcyon, dirigée par Antoine Gheerbrant, prononciation et jeu historiquement informés (c'est-à-dire selon les règles de jeu du XVIIe siècle). C'est une belle initiation à cette pratique qui remonte au travail d'Eugene Green, dans les années 1980. Durée : 30 minutes. Billetterie :

Billetterie gratuite CIJR spectacle