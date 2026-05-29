L'amour dans les revues féministes. 1970-1980 (Université de Liège)

Que nous disent les revues féministes des années 1970 et 1980 des politiques de l’amour ? La « bataille de l’intime » (Froidevaux-Metterie, 2021) qui structure aujourd’hui le féminisme post-MeToo appelle à se plonger dans les textes et les archives des savoirs féministes produits en revue. L’expérience de l’amour, tant dans sa violence – aimer l’ennemi – que dans son potentiel révolutionnaire – changer la vie – , y apparaît comme transversale aux discussions féministes.

Cette journée d’études consacrée à l’amour dans les revues féministes se poursuivra par la projection du film « La force de dire » de Violaine de Villers.

Programme :

9h15 : Introduction

9h30 : Sofia Batko (Université Paris-8) : « L’amour dans le féminisme français des années 1970 : le MLF, entre expérience politique et expérience érotique ».

10h30 : Audrey Lasserre (UCLouvain & Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique) : « Quelques réflexions sur “Un jour mon prince viendra” de Monique Wittig ».

12h – 13h : Teresa Hoogeveen (Seminari Filosofia i Gènere) : « Considérations méthodologiques du projet Mapping European Feminist Journals »

14h : Marie-Andrée Bergeron (Université de Calgary) : « Politiques de l’amour dans les revues féministes québécoises des années 1980 ».

15h : Caroline Glorie (Université de Liège) : « Dire et penser la domination romantique dans Les Cahiers du Grif (1973-1997) »

16h30 : Projection du film « La force de dire » de Violaine de Villers. Échanges avec Jacqueline Aubenas autour de son texte « Dernier acte » publié dans La dépendance amoureuse (Les Cahiers du Grif, 1985).