Poesiæuropa 2026 (Italie)

Poesiæuropa 2026
Mercoledì 3 giugno
9:45 – 12:30
Saluti iniziali con Marco Pierini, Ass. cultura del Comune di Perugia
Presentazione del volume Scrivere nel cosmo. Poesiæuropa 2025 Incontri studi letture
moderano Maria Borio e Francesco Deotto
Jan Baetens (KU Leuven), The Poet and the Worlds of Labour – lectio magistralis
Maria Teresa Carbone (Roma Tre), Il lavoro culturale
Jennifer Scappettone (Uni. Chicago), Copper vs the Cloud: Planetary Choruses Along a Transnational Lyre in Ultranationalist Times – lectio magistralis
11:00-12:30 – «Se tutte insieme». Conversazione e laboratorio di Silvia Vecchini con le ragazze e i ragazzi delle scuole superiori
14:45 – 17:00
modera Lorenzo Cardilli
Sara Sermini (USI), «Corpographies» of Work
Mary Barnett (ASU), Black Women’s Writing as Labor and Liberation
Claudia Gori (IUE Firenze), Scrittura e lavoro: il significato dell’immaginazione nel rapporto con la realtà
modera Francesco Deotto
Salvatore Cingari (Unistrapg), Il merito contro la democrazia nel lavoro in epoca postfordista – lectio magistralis
Helena Antonelli (IIS Galilei Artiglio, Viareggio), La rappresentazione del lavoro nella narrativa recente
Luciano Mazziotta (Uni. Malaga), Dalla traduzione incoerente alla filologia, dalla ripresa del mito all’invenzione del mito
17:15 – Laboratorio di scrittura creativa in italiano e in inglese con Veronica Chiossi
21:00 reading: Jan Baetens, Isabella Leardini, Luciano Mazziotta, Jennifer Scappettone, Sara Sermini, Andreas Unterweger
Giovedì 4 giugno
9:45 – 12:30
moderano Guy Etienne Rivier e Alessandro Ludovico Minnucci
Kaoutar Elouahabi (Uni. Cadi Ayyad), Imaginer le futur au féminin
Catherine Morency (Uni. Québec), Écrire pour préfigurer un avenir et ses possibles
Cynthia Amanguene Ambiana (Uni. Yaoundé I), L’Eldorado des slameurs camerounais
modera Lorenzo Cardilli
Joe Lockard (ASU) e Shi Penglu (Xi'an Jiao Tong Uni.), The Chinese Poetics of Langston Hughes – lectio magistralis
Ema Stefanovska (Scuola Interpreti Milano), Condizione di confine in Lidija Dimkovska
14:45 – 17:00
modera Alessandro Ludovico Minnucci
Ioana Badicioiu (Mahindra United World College of India), What Noise Knows: Notes from the Third Space
Kristina Kljajić (Uni. Beogradu), The Domestic Interior as an Intimate Noisescape
Sophia Cartwright (ASU), Ring Out Into the Night: On a Resounding Relationality
Daniele Bellomi, L'interferenza replicata
modera Serena Ferrando
Ricardo O. Leon (ASU), Prospero’s Dilemma: Artists, Labor, and the Human Canon
Argent Martinez Brito (ASU), Canine Perra Baddie. A Reparative Cartography
Armelle Chitrit, Djudujra
Venerdì 5 giugno
9:45 – 12:30
moderano Maria Borio e Tom Schulz
Andreas Unterweger, «Manuskripte». How a literary magazine keeps changing (the world) – lectio magistralis
Elisa Biagini, Mining Memories, Digging Words – lectio magistralis
modera Fabrizio Scrivano
Luigi Riccio (Uni. Siena), Estetiche digitali e problematiche dell’agency
Riccardo Cabitza (Uni. Cagliari), Forme di pluralità dell’extended-self
Giovanni Falsetti (Liceo G. Galilei, Perugia), Dialettica tra sound-scape e noise-scape
14:45 – 17:00
modera Stefano Giovannuzzi
Marta Fana (Uni. Parma), La libertà da e nel lavoro: dignità salariale e sicurezza sociale nell’art. 36 della Costituzione – lectio magistralis
Mauro Distefano (Liceo G.D. Cassini, Sanremo), Il lavoro in Piera Oppezzo
Maddalena Claudia Del Re, Lavoro e scrittura in Agota Kristof
Giuseppe Cavaleri (Istituto Vivaio, Milano), Geografie del lavoro contemporaneo
moderano Guy Etienne Rivier e Riccardo Innocenti
Emmanuela Carbé (Uni. Ca’ Foscari), Where the Text Ends – lectio magistralis
Serena Ferrando (ASU) e Gianluca Rizzo (Colby College), «Radia» on Video: A Futurist Conversation – lectio magistralis
21:00 Presentano i lavori creativi: Diego Bertelli, Giovanna Conti, Alina Zofia Hanusiak, Tamara Colacicco, Davide Toffoli
Sabato 6 giugno
9:45 – 13:30
moderano Lorenzo Cardilli e Riccardo Innocenti
Lucia Manetti, Complessità del tempo in «Fiori di tucani»
Francesca Piovesan (Liceo E. Galvani, Cordenons-Pordenone), Il futuro come dimensione ontologica del linguaggio
Jennifer K. Dick (Uni. Haute-Alsace), The Futures of Now for Bhanu Kapil and Jacques Sivan
Silvia Belcastro, Echi del futuro a partire dalla «Cassandra» di Christa Wolf
Vlad-Alexandru Mihai (Unipg), Passing threshold
Isabella Costabile, La mia lingua nativa
Amelia Rosselli poeta europea. Un dialogo di Maria Borio e Francesco Brancati, con letture dall’opera poetica di Rosselli in diverse lingue
Presentano i lavori creativi: Jennifer K. Dick, Lucia Tanganelli, Andrea Mandolesi, Peter Genito
Poesiæuropa 2026 è a cura di Maria Borio, Lorenzo Cardilli, Francesco Deotto, Riccardo Innocenti, Guy Etienne Rivier, Isabella Tomei, Maira Zamignan.