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Événements & colloques
Poesiæuropa 2026 (Italie)

Poesiæuropa 2026 (Italie)

Publié le par Eloïse Bidegorry (Source : Francesco Deotto)

Poesiæuropa 2026

 

Mercoledì 3 giugno

9:45 – 12:30

Saluti iniziali con Marco Pierini, Ass. cultura del Comune di Perugia

Presentazione del volume Scrivere nel cosmo. Poesiæuropa 2025 Incontri studi letture 

moderano Maria Borio e Francesco Deotto

Jan Baetens (KU Leuven), The Poet and the Worlds of Labour – lectio magistralis

Maria Teresa Carbone (Roma Tre), Il lavoro culturale

Jennifer Scappettone (Uni. Chicago), Copper vs the Cloud: Planetary Choruses Along a Transnational Lyre in Ultranationalist Times – lectio magistralis

 

11:00-12:30 – «Se tutte insieme». Conversazione e laboratorio di Silvia Vecchini con le ragazze e i ragazzi delle scuole superiori 

 

14:45 – 17:00

modera Lorenzo Cardilli

Sara Sermini (USI), «Corpographies» of Work

Mary Barnett (ASU), Black Women’s Writing as Labor and Liberation

Claudia Gori (IUE Firenze), Scrittura e lavoro: il significato dell’immaginazione nel rapporto con la realtà

modera Francesco Deotto

Salvatore Cingari (Unistrapg), Il merito contro la democrazia nel lavoro in epoca postfordista – lectio magistralis

Helena Antonelli (IIS Galilei Artiglio, Viareggio), La rappresentazione del lavoro nella narrativa recente 

Luciano Mazziotta (Uni. Malaga), Dalla traduzione incoerente alla filologia, dalla ripresa del mito all’invenzione del mito

 

17:15 – Laboratorio di scrittura creativa in italiano e in inglese con Veronica Chiossi 

 

21:00   reading: Jan Baetens, Isabella Leardini, Luciano Mazziotta, Jennifer Scappettone, Sara Sermini, Andreas Unterweger

 

 

Giovedì 4 giugno 

9:45 – 12:30 

moderano Guy Etienne Rivier e Alessandro Ludovico Minnucci

Kaoutar Elouahabi (Uni. Cadi Ayyad), Imaginer le futur au féminin

Catherine Morency (Uni. Québec), Écrire pour préfigurer un avenir et ses possibles

Cynthia Amanguene Ambiana (Uni. Yaoundé I), L’Eldorado des slameurs camerounais 

modera Lorenzo Cardilli

Joe Lockard (ASU) e Shi Penglu (Xi'an Jiao Tong Uni.), The Chinese Poetics of Langston Hughes – lectio magistralis

Ema Stefanovska (Scuola Interpreti Milano), Condizione di confine in Lidija Dimkovska

 

14:45 – 17:00

modera Alessandro Ludovico Minnucci

Ioana Badicioiu (Mahindra United World College of India), What Noise Knows: Notes from the Third Space

Kristina Kljajić (Uni. Beogradu), The Domestic Interior as an Intimate Noisescape

Sophia Cartwright (ASU), Ring Out Into the Night: On a Resounding Relationality

Daniele Bellomi, L'interferenza replicata

modera Serena Ferrando

Ricardo O. Leon (ASU), Prospero’s Dilemma: Artists, Labor, and the Human Canon

Argent Martinez Brito (ASU), Canine Perra Baddie. A Reparative Cartography

Armelle Chitrit, Djudujra

 

 

Venerdì 5 giugno 

 

9:45 – 12:30

moderano Maria Borio e Tom Schulz

Andreas Unterweger, «Manuskripte». How a literary magazine keeps changing (the world) – lectio magistralis

Elisa Biagini, Mining Memories, Digging Words – lectio magistralis 

modera Fabrizio Scrivano

Luigi Riccio (Uni. Siena), Estetiche digitali e problematiche dell’agency 

Riccardo Cabitza (Uni. Cagliari), Forme di pluralità dell’extended-self 

Giovanni Falsetti (Liceo G. Galilei, Perugia), Dialettica tra sound-scape e noise-scape 

 

14:45 – 17:00

modera Stefano Giovannuzzi

Marta Fana (Uni. Parma), La libertà da e nel lavoro: dignità salariale e sicurezza sociale nell’art. 36 della Costituzione – lectio magistralis

Mauro Distefano (Liceo G.D. Cassini, Sanremo), Il lavoro in Piera Oppezzo

Maddalena Claudia Del Re, Lavoro e scrittura in Agota Kristof

Giuseppe Cavaleri (Istituto Vivaio, Milano), Geografie del lavoro contemporaneo

moderano Guy Etienne Rivier e Riccardo Innocenti

Emmanuela Carbé (Uni. Ca’ Foscari), Where the Text Ends – lectio magistralis

Serena Ferrando (ASU) e Gianluca Rizzo (Colby College), «Radia» on Video: A Futurist Conversation – lectio magistralis

 

21:00   Presentano i lavori creativi: Diego Bertelli, Giovanna Conti, Alina Zofia Hanusiak, Tamara Colacicco, Davide Toffoli

 

 

Sabato 6 giugno 

9:45 – 13:30 

moderano Lorenzo Cardilli e Riccardo Innocenti

Lucia Manetti, Complessità del tempo in «Fiori di tucani»

Francesca Piovesan (Liceo E. Galvani, Cordenons-Pordenone), Il futuro come dimensione ontologica del linguaggio

Jennifer K. Dick (Uni. Haute-Alsace), The Futures of Now for Bhanu Kapil and Jacques Sivan

Silvia Belcastro, Echi del futuro a partire dalla «Cassandra» di Christa Wolf

Vlad-Alexandru Mihai (Unipg), Passing threshold

Isabella Costabile, La mia lingua nativa

Amelia Rosselli poeta europea. Un dialogo di Maria Borio e Francesco Brancati, con letture dall’opera poetica di Rosselli in diverse lingue

 

Presentano i lavori creativi: Jennifer K. Dick, Lucia Tanganelli, Andrea Mandolesi, Peter Genito

 

 

Poesiæuropa 2026 è a cura di Maria Borio, Lorenzo Cardilli, Francesco Deotto, Riccardo Innocenti, Guy Etienne Rivier, Isabella Tomei, Maira Zamignan.