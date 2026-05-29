Les périphrases verbales en français. (In)stabilité catégorielle et plasticité des usages (Montpellier)
Le colloque "Périphrases verbales. (In)stabilité catégorielle et plasticité des usages" se tiendra les 3 et 4 juin à Montpellier, Saint-Charles 1, Salle du Conseil (125). Il est possible de le suivre par visioconférence.
Mercredi 3 juin - 11h00 -12h30
11h00 Mot d’accueil
11h15-11h40 Jacques Bres
D’un usage narratif de la périphrase verbale [va + infinitif] en français
11h50-12h15 Adeline Patard
Du lexique à la grammaire : la grammaticalisation de la périphrase [aller + INF] en diachronie longue
Mercredi 3 juin - 14h -17h
14h-14h25 Gaétane Dostie
La méso-construction aspectuelle à valeur imminentielle [être PRÉP GN/proximité temporelle/ INF] (XIVe siècle – XXIe siècle). Elle était sur le point de / au moment de / sur le bord de se fâcher
14h35-15h00 Martin Taillade et Agnès Steuckardt
Être en mesure de + infinitif et ses variantes. Petite histoire des périphrases verbales capacitives
Pause
15h20-15h45 Peter Lauwers et Els Tobback
La constructionalisation de la périphrase durative [X être là à + INF] : un amalgame syntaxique résultant du mélange (angl. blending) constructionnel
15h55-16h20 Sascha Diwersy et Quentin Feltgen
Un changement qui n’en finit pas ? Approches quantitatives de l’évolution des périphrases aspectuelles à co-verbe de phase finale en français
16h30-16h55 Pierre Jalenques
La catégorisation des temps composés et la tendance à l’invariabilité du participe passé, avec avoir : un problème de diathèse
Jeudi 4 juin - 9h -12h30
9h00-9h25 Caroline Lachet et Angelina Aleksandrova
Venir + infinitif en français contemporain : vers une périphrase verbale émergente
9h35-10h00 Daciana Vlad et Véronique Lagae
Les périphrases verbales en s’avérer + infinitif
Pause
10h30-10h55 Erin Nora Quirk et Cathy Cohen
Enfants bilingues et monolingues en train de raconter des histoires : Une étude de corpus sur le développement des périphrases verbales
11h05-11h30 Georgia Despoini
L’utilité d’apprentissage des expressions verbales en FLS chez les enfants débutants
11h55-12h20 Ahmed El Yaagoubi
L’acquisition des périphrases verbales en FLE au Maroc : interactions morphologiques et sémantiques en contexte bilingue
Jeudi 4 juin - 14h - 16h30
14h00-14h25 Ammar Azouzi
Les périphrases verbales en français et en arabe tunisien : une étude contrastive des mécanismes de grammaticalisation et des variations aspectuelles
14h50-15h15 Corentin Denuc
L’argumentativité des périphrases verbales
15h25-15h50 Nathan Welter
Quand l'IA catégorise sans comprendre : les périphrases verbales face aux représentations vectorielles
1ère journée : 3 juin, 11h
https://teams.microsoft.com/meet/269543764996489?p=4mqwxnWFKtpfFuFOHS
Numéro de réunion : 269 543 764 996 489 ; Code secret : zh75Ky7L
2e journée : 4 juin, 9h
https://teams.microsoft.com/meet/221822724511334?p=m2Z7RgEzJt1RifsvCf
Numéro de réunion : 221 822 724 511 334 ; Code secret : JT2Wx9gi