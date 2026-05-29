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Les périphrases verbales en français. (In)stabilité catégorielle et plasticité des usages (Montpellier)

Les périphrases verbales en français. (In)stabilité catégorielle et plasticité des usages (Montpellier)

Publié le par Eloïse Bidegorry (Source : Agnès Steuckardt)

Le colloque "Périphrases verbales. (In)stabilité catégorielle et plasticité des usages" se tiendra  les 3 et 4 juin à Montpellier, Saint-Charles 1, Salle du Conseil (125). Il est possible de le suivre par visioconférence.

 

Mercredi 3 juin - 11h00 -12h30

11h00 Mot d’accueil

11h15-11h40 Jacques Bres

D’un usage narratif de la périphrase verbale [va + infinitif] en français

11h50-12h15 Adeline Patard

Du lexique à la grammaire : la grammaticalisation de la périphrase [aller + INF] en diachronie longue

 
Mercredi 3 juin - 14h -17h
14h-14h25 Gaétane Dostie 

La méso-construction aspectuelle à valeur imminentielle [être PRÉP GN/proximité temporelle/ INF] (XIVe siècle – XXIe siècle). Elle était sur le point de / au moment de / sur le bord de se fâcher

14h35-15h00 Martin Taillade et Agnès Steuckardt

Être en mesure de + infinitif et ses variantes. Petite histoire des périphrases verbales capacitives

Pause

15h20-15h45 Peter Lauwers et Els Tobback 

La constructionalisation de la périphrase durative [X être là à + INF] :  un amalgame syntaxique résultant du mélange (angl. blending) constructionnel

15h55-16h20 Sascha Diwersy et Quentin Feltgen

Un changement qui n’en finit pas ? Approches quantitatives de l’évolution des périphrases aspectuelles à co-verbe de phase finale en français

16h30-16h55 Pierre Jalenques

La catégorisation des temps composés et la tendance à l’invariabilité du participe passé, avec avoir : un problème de diathèse

  

Jeudi 4 juin - 9h -12h30

9h00-9h25 Caroline Lachet et Angelina Aleksandrova 

Venir + infinitif en français contemporain : vers une périphrase verbale émergente

9h35-10h00 Daciana Vlad et Véronique Lagae

Les périphrases verbales en s’avérer + infinitif

Pause

10h30-10h55 Erin Nora Quirk et Cathy Cohen

Enfants bilingues et monolingues en train de raconter des histoires : Une étude de corpus sur le développement des périphrases verbales

11h05-11h30 Georgia Despoini

L’utilité d’apprentissage des expressions verbales en FLS chez les enfants débutants 

11h55-12h20 Ahmed El Yaagoubi

L’acquisition des périphrases verbales en FLE au Maroc : interactions morphologiques et sémantiques en contexte bilingue

 
Jeudi 4 juin - 14h - 16h30

14h00-14h25 Ammar Azouzi

Les périphrases verbales en français et en arabe tunisien : une étude contrastive des mécanismes de grammaticalisation et des variations aspectuelles

14h50-15h15 Corentin Denuc

L’argumentativité des périphrases verbales

15h25-15h50 Nathan Welter

Quand l'IA catégorise sans comprendre : les périphrases verbales face aux représentations vectorielles

 

1ère journée : 3 juin, 11h

https://teams.microsoft.com/meet/269543764996489?p=4mqwxnWFKtpfFuFOHS 

Numéro de réunion : 269 543 764 996 489 ; Code secret : zh75Ky7L 

2e journée : 4 juin, 9h 

https://teams.microsoft.com/meet/221822724511334?p=m2Z7RgEzJt1RifsvCf 

Numéro de réunion : 221 822 724 511 334 ; Code secret : JT2Wx9gi