Lire Louis-René des Forêts aujourd'hui (univ. Paris Cité)

Lire Louis-René des Forêts aujourd'hui

11 et 12 juin 2026

Université Paris Cité, Amphithéâtre Turing

Colloque organisé par Marik Froidefond, Gabriel Meshkinfam et Dominique Rabaté, avec le soutien du CERILAC

Cet événement a bénéficié d'une aide de l'État gérée par l'Agence Nationale de la Recherche au titre du programme d'Investissements d'avenir portant la référence « ANR-21-EXES-002 »



Jeudi 11 juin matin

9h15 Accueil

9h30-10h45 Michèle Finck : Louis-René des Forêts, pour une pensée-musique de l'écriture Marik Froidefond : A l'ombre des mots, au vif de la musique et du dessin : relire Poèmes de Samuel Wood

11h-12h15 Michel Murat : Des Sea Hags aux Mégères de la mer Martin Rueff : « Et celui qui te parle est comme le rescapé d'un naufrage ». Lire Les Mégères de la mer.



Jeudi 11 juin après-midi

14h-15h15 Dominique Rabaté : Voies et détours de l'autobiographie Patricia Martinez : « Me parler à moi ? ». La lecture en abyme dans les récits de Louis-René des Forêts

15h30-17h30 Evelyne Grossman : Une voix à soi Natacha Allet : Contre toute attente Laurent Jenny : Ostinato, l'inachevé et l'inachevable



Vendredi 12 juin matin

9h30-10h45 Kanako Imaseki : De l'infans à l'enfant, une vérité qui glisse Emmanuel Delaplanche : Vitalité de l'exogenèse forestienne

11h-12h15 Gabriel Meshkinfam : Louis-René des Forêts de troisième main : obstination d'un ignorant face au nihilisme Bernard Vouilloux : La parole suspendue. Sur les dessins et gouaches



Vendredi 12 juin après-midi

14h-15h15 Éric Marty : Jean-Benoît Puech, biographe de Louis-René des Forêts Alexis Weinberg : Des Forêts entre « écriveur » et « écrivain », Pingaud lecteur du Bavard et d'Ostinato

15h30-17h30 François Dominique : Autour d'Ostinato (témoignage) Gérard Macé : témoignage Jean-Benoît Puech : témoignage