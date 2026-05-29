Lire Louis-René des Forêts aujourd'hui (univ. Paris Cité)

Lire Louis-René des Forêts aujourd'hui
11 et 12 juin 2026
Université Paris Cité, Amphithéâtre Turing
Colloque organisé par Marik Froidefond, Gabriel Meshkinfam et Dominique Rabaté, avec le soutien du CERILAC
Cet événement a bénéficié d'une aide de l'État gérée par l'Agence Nationale de la Recherche au titre du programme d'Investissements d'avenir portant la référence « ANR-21-EXES-002 »
Jeudi 11 juin matin
9h15 Accueil
9h30-10h45 Michèle Finck : Louis-René des Forêts, pour une pensée-musique de l'écriture Marik Froidefond : A l'ombre des mots, au vif de la musique et du dessin : relire Poèmes de Samuel Wood
11h-12h15 Michel Murat : Des Sea Hags aux Mégères de la mer Martin Rueff : « Et celui qui te parle est comme le rescapé d'un naufrage ». Lire Les Mégères de la mer.
Jeudi 11 juin après-midi
14h-15h15 Dominique Rabaté : Voies et détours de l'autobiographie Patricia Martinez : « Me parler à moi ? ». La lecture en abyme dans les récits de Louis-René des Forêts
15h30-17h30 Evelyne Grossman : Une voix à soi Natacha Allet : Contre toute attente Laurent Jenny : Ostinato, l'inachevé et l'inachevable
Vendredi 12 juin matin
9h30-10h45 Kanako Imaseki : De l'infans à l'enfant, une vérité qui glisse Emmanuel Delaplanche : Vitalité de l'exogenèse forestienne
11h-12h15 Gabriel Meshkinfam : Louis-René des Forêts de troisième main : obstination d'un ignorant face au nihilisme Bernard Vouilloux : La parole suspendue. Sur les dessins et gouaches
Vendredi 12 juin après-midi
14h-15h15 Éric Marty : Jean-Benoît Puech, biographe de Louis-René des Forêts Alexis Weinberg : Des Forêts entre « écriveur » et « écrivain », Pingaud lecteur du Bavard et d'Ostinato
15h30-17h30 François Dominique : Autour d'Ostinato (témoignage) Gérard Macé : témoignage Jean-Benoît Puech : témoignage