Peter Sloterdijk, Hommage au Panthéon à Victor Hugo, introduction de William Marx

Conférence de Peter Sloterdjik en hommage à Victor Hugo et introduite par William Marx

Le 3 juin 2026

19h30 - 21h

Après Marc Bloch et Jean-Jacques Rouseau, et avant Jean Monnet, la troisième leçon au Panthéon portera sur Victor Hugo, entré au Panthéon en 1885.

Elle sera prononcée par le philosophe Peter Sloterdjik.

La leçon de Peter Sloterdijk sera introduite par William Marx, professeur au Collège de France, titulaire de la chaire de littératures comparées.

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L’événement est désormais complet, mais il est toujours possible d’obtenir une accrédition étudiant, universitaire ou presse à l’adresse : mardis@legrandcontinent.eu.

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Peter Sloterdijk est né en 1947 à Karlsruhe. Philosophe et essayiste allemand, il a enseigné à la Hochschule für Gestaltung (École supérieure d’arts plastiques) de Karlsruhe, dont il a été le recteur de 2001 à 2015. Ses essais, dont le premier, Critique de la raison cynique (1983), puis la monumentale trilogie Sphères (1998-2005), et des dizaines d’autres ouvrages de philosophie, ont été traduits dans le monde entier.