Vacations TD Panorama de la littérature française contemporaine (Univ. Paris Cité)

Pour le master de traduction littéraire du département d'anglais de l'Université Paris-Cité, nous recherchons quelqu'un pour assurer 12h de TD en littérature française en M1, pour une petite promotion de 10 étudiant.es. Les étudiant.es sont généralement issu.es d'un cursus en LLCER anglais et n'ont pas eu de formation préalable la littérature francophone. Il s'agit donc de leur donner un panorama de la littérature contemporaine (second XXe siècle et / ou XXIe siècle).

Nous serions heureux de confier ce cours à un.e collègue de lettres, en nous assurant qu'iel rempli les conditions pour être recruté.e comme vacataire. Nous recevrons avec plaisir les candidatures que nous invitons les personnes intéressé.es à nous envoyer dès que possible.