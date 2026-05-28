Vacations pour un cours en histoire de la traduction (Univ. Paris-Cité)

Pour le master de traduction littéraire du département d'anglais de l'Université Paris-Cité, nous recherchons quelqu'un pour assurer 18h de CM d'histoire de la traduction en M1, pour une petite promotion de 10 étudiant.es. Les étudiant.es sont généralement issu.es d'un cursus en LLCER anglais et n'ont pas eu de formation préalable à l'histoire de la traduction; la formation est par ailleurs très professionnalisante (et non théorique): il s'agit donc d'un cours d'introduction, devant leur donner un panorama de la question.

Nous serions heureux de confier ce cours à un.e collègue traductologue ou comparatiste, en nous assurant qu'iel rempli les conditions pour être recruté.e comme vacataire.

Nous recevrons avec plaisir les candidatures que nous invitons les personnes intéressé.es à nous envoyer dès que possible.