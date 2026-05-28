Choisir, désigner, définir les lieux de la fiction dramatique dans le théâtre de la première modernité. France, Espagne, Italie – XVIe-XVIIe s. (Chambéry)

Colloque Internationnal

« Choisir, désigner, définir les lieux de la fiction dramatique dans le théâtre de la première modernité

(France, Espagne, Italie – XVIe-XVIIe siècles) »

Dans le prolongement des recherches menées dans le cadre du projet ANR "IdT - les idées du théâtre", le colloque international "Choisir, désigner, définir les lieux de la fiction dramatique dans le théâtre de la première

modernité (France, Espagne, Italie – XVIe-XVIIe siècles)" vise à interroger l'articulation entre espace dramatique et lieu théâtral dans les pièces et les textes théoriques des XVIe et XVIIe siècles, en France, Espagne et Italie.



Jeudi 4 Juin

POÉTIQUE DU LIEU ET CADRES DRAMATURGIQUES

Président de séance : Claude Bourqui

13h45 Ouverture du colloque

14h – 14h30 Marc Vuillermoz (Université Savoie Mont Blanc) : "L’embarras du choix. Réflexions sur la détermination des lieux de la fiction dramatique dans le théâtre français des années Richelieu"

14h30 - 15h Sandrine Berregard (Université de Strasbourg) : "La pluralité des lieux de la fiction dramatique : un défi pour la tragédie classique. Les exemples de Nicomède et de Suréna de Corneille"

15h-15h30 Christophe Couderc (Université Paris Nanterre) : "Jeux de travelling dans la comedia espagnole du Siècle d’or"

15h30-16h Bianca Concolino (Université de Poitiers) : "Alessandro Piccolomini et les Intronati : un certain goût pour le théâtre"

16h-16h30 : Pause

DIRE ET CONFIGURER L’ESPACE DRAMATIQUE

Président de séance : Claude Bourqui



16h30-17h Sabine Lardon (Université Jean Moulin – Lyon 3) : "Quand le texte dit le lieu. Dire le lieu dans le théâtre de Robert Garnier"

17h30-18h Jérémy Sagnier (Université de Lorraine) : "Déictiques spatiaux et mimèsis scénique : la construction discursive du lieu dans L’Eugene de Jodelle".

17h-17h30 Agathe Herold (Université de Fribourg) : "Découpage textuel, espace dramatique et lieu scénique dans la comédie humaniste"

18h-18h30 : Débats et questions

Vendredi 5 juin

TRADUIRE ET ADAPTER L’ESPACE THÉÂTRAL

Président de séance : Claude Bourqui

8h45 Accueil des participants

9h-9h30 Céline Fournial (Université Clermont Auvergne) : "À la source des lieux de la tragi-comédie française"

9h30-10h Patrizia De Capitani (Université Grenoble Alpes) : "Les lieux de la fiction dramatique dans le théâtre de la Renaissance : le cas des adaptations françaises de quelques comédies italiennes"

10h30-10h45 Pause

LIEU THÉÂTRAL ET ESPACE DRAMATIQUE : TENSIONS ET DISPOSITIFS

Président de séance : Claude Bourqui

10h45-11h15 François-Xavier Guerry (Université Clermont Auvergne) : "De la non-coïncidence des espaces scénique et dramatique dans le théâtre de Bartolomé de Torres Naharro : vers une poétique de la disjonction"

11h45-12h15 Valentin Perrin (Université Sorbonne nouvelle) : "Interrelation entre lieu de la représentation et lieu(x) de la fiction dans La Desconfiture de Goliath de Joachim de Coignac et Aman d’André de Rivaudeau : deux dramaturgies radicalement différentes ?"

11h15-11h45 Francesco D’Antonio (Université de Strasbourg) : "Les villas génoises : entre espace scénique et fiction dramatique"

12h15-12h45 Débat et questions

Vendredi 5 juin (après-midi)



TOPOGRAPHIES DRAMATIQUES ET IMAGINAIRES DU LIEU

Président de séance : Sabine Lardon

14h-14h30 Nina Hugot (Université de Lorraine) : « ''Maintenant donc icy est le païs des Philistins'' : les lieux du sacrifice d’Abraham du Mystère du Vieil Testament à Abraham sacrifiant"

14h30-15h Emmanuel Buron (Université Sorbonne nouvelle) : "Scènes et effets de la monarchie corrompue. L'espace politique dans Porcie de Robert Garnier et dans Les Massacres du triumvirat d'Antoine Caron"

15h-15h15 Pause

15h15-15h45 Guðrún Kristinsdóttir (Université d’Islande) : "La représentation scénique de la mer et son rôle comme espace d’exil (XVIe siècle) ou d’aventure (XVIIe siècle)"

15h45-16h15 David Chataignier (Académie d'Åbo) : "Lieu du combat : guerre, affrontements et batailles dans quelques pièces à sujet turc des règnes de Henri IV et de Louis XIII"

16h15-16h45 Débats et questions

16h45-17h Pause conclusive.



