Choisir, désigner, définir les lieux de la fiction dramatique dans le théâtre de la première modernité. France, Espagne, Italie – XVIe-XVIIe s. (Chambéry)
Colloque Internationnal
« Choisir, désigner, définir les lieux de la fiction dramatique dans le théâtre de la première modernité
(France, Espagne, Italie – XVIe-XVIIe siècles) »
Dans le prolongement des recherches menées dans le cadre du projet ANR "IdT - les idées du théâtre", le colloque international "Choisir, désigner, définir les lieux de la fiction dramatique dans le théâtre de la première
modernité (France, Espagne, Italie – XVIe-XVIIe siècles)" vise à interroger l'articulation entre espace dramatique et lieu théâtral dans les pièces et les textes théoriques des XVIe et XVIIe siècles, en France, Espagne et Italie.
Jeudi 4 Juin
POÉTIQUE DU LIEU ET CADRES DRAMATURGIQUES
Président de séance : Claude Bourqui
13h45 Ouverture du colloque
14h – 14h30 Marc Vuillermoz (Université Savoie Mont Blanc) : "L’embarras du choix. Réflexions sur la détermination des lieux de la fiction dramatique dans le théâtre français des années Richelieu"
14h30 - 15h Sandrine Berregard (Université de Strasbourg) : "La pluralité des lieux de la fiction dramatique : un défi pour la tragédie classique. Les exemples de Nicomède et de Suréna de Corneille"
15h-15h30 Christophe Couderc (Université Paris Nanterre) : "Jeux de travelling dans la comedia espagnole du Siècle d’or"
15h30-16h Bianca Concolino (Université de Poitiers) : "Alessandro Piccolomini et les Intronati : un certain goût pour le théâtre"
16h-16h30 : Pause
DIRE ET CONFIGURER L’ESPACE DRAMATIQUE
Président de séance : Claude Bourqui
16h30-17h Sabine Lardon (Université Jean Moulin – Lyon 3) : "Quand le texte dit le lieu. Dire le lieu dans le théâtre de Robert Garnier"
17h30-18h Jérémy Sagnier (Université de Lorraine) : "Déictiques spatiaux et mimèsis scénique : la construction discursive du lieu dans L’Eugene de Jodelle".
17h-17h30 Agathe Herold (Université de Fribourg) : "Découpage textuel, espace dramatique et lieu scénique dans la comédie humaniste"
18h-18h30 : Débats et questions
Vendredi 5 juin
TRADUIRE ET ADAPTER L’ESPACE THÉÂTRAL
Président de séance : Claude Bourqui
8h45 Accueil des participants
9h-9h30 Céline Fournial (Université Clermont Auvergne) : "À la source des lieux de la tragi-comédie française"
9h30-10h Patrizia De Capitani (Université Grenoble Alpes) : "Les lieux de la fiction dramatique dans le théâtre de la Renaissance : le cas des adaptations françaises de quelques comédies italiennes"
10h30-10h45 Pause
LIEU THÉÂTRAL ET ESPACE DRAMATIQUE : TENSIONS ET DISPOSITIFS
Président de séance : Claude Bourqui
10h45-11h15 François-Xavier Guerry (Université Clermont Auvergne) : "De la non-coïncidence des espaces scénique et dramatique dans le théâtre de Bartolomé de Torres Naharro : vers une poétique de la disjonction"
11h45-12h15 Valentin Perrin (Université Sorbonne nouvelle) : "Interrelation entre lieu de la représentation et lieu(x) de la fiction dans La Desconfiture de Goliath de Joachim de Coignac et Aman d’André de Rivaudeau : deux dramaturgies radicalement différentes ?"
11h15-11h45 Francesco D’Antonio (Université de Strasbourg) : "Les villas génoises : entre espace scénique et fiction dramatique"
12h15-12h45 Débat et questions
Vendredi 5 juin (après-midi)
TOPOGRAPHIES DRAMATIQUES ET IMAGINAIRES DU LIEU
Président de séance : Sabine Lardon
14h-14h30 Nina Hugot (Université de Lorraine) : « ''Maintenant donc icy est le païs des Philistins'' : les lieux du sacrifice d’Abraham du Mystère du Vieil Testament à Abraham sacrifiant"
14h30-15h Emmanuel Buron (Université Sorbonne nouvelle) : "Scènes et effets de la monarchie corrompue. L'espace politique dans Porcie de Robert Garnier et dans Les Massacres du triumvirat d'Antoine Caron"
15h-15h15 Pause
15h15-15h45 Guðrún Kristinsdóttir (Université d’Islande) : "La représentation scénique de la mer et son rôle comme espace d’exil (XVIe siècle) ou d’aventure (XVIIe siècle)"
15h45-16h15 David Chataignier (Académie d'Åbo) : "Lieu du combat : guerre, affrontements et batailles dans quelques pièces à sujet turc des règnes de Henri IV et de Louis XIII"
16h15-16h45 Débats et questions
16h45-17h Pause conclusive.