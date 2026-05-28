Proust et les écrans II (Revue Quaderni Proustiani 2027)

L'appel à contribution est en pièce jointe



Modalité de présentation des contributions

Date d’échéance pour l’envoi des articles définitifs : le 30 mars 2027

• Résumé de 500 signes, espaces comprises.

• Biobibliographie de 300 signes, espaces comprises.

• Article de maximum 50.000 signes, espaces comprises.

• Bibliographie en fin d’article.

• Mise en page selon le modèle Word et les normes de la revue (téléchargeable sur le site de

Padova University Press : http://www.padovauniversitypress.it/riviste).

Révision en double aveugle

Retour des avis : pour le 30 mai 2027.

Réponse de la revue : le 15 juin 2027.

Les articles approuvés par la révision en double aveugle et remis dans leur version définitive

pour le 20 août 2027 seront publiés dans le numéro 2027 des Quaderni proustiani.

Correction des épreuves : mi-octobre 2027.

Publication : mi-novembre 2027.