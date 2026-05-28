Ch. Ramero, Le roman pour adolescents et le handicap

En s’insérant dans la recherche actuelle sur le handicap et en parcourant un corpus d’œuvres variées adressées aux adolescents, encore peu étudiées, cet ouvrage offre la synthèse d’un travail d’exploration des liens qui existent entre la littérature pour les adolescents, en particulier le roman, et le handicap. Il met en lumière les spécificités des œuvres qui présentent des personnages en situation de handicap et leurs enjeux, et souligne leurs intentions (idéologiques, sociales, politiques, philosophiques, pédagogiques, etc.), en montrant comment les représentations des handicaps, de toute nature, évoluent et se développent en lien avec les mutations socioculturelles et la prise en considération, tant juridique que sociale ou culturelle, de la notion de handicap. S’il se focalise sur la littérature française pour adolescents des quarante dernières années, il invite également le lecteur à un saut dans le passé et dans d’autres contextes culturels et géographiques, afin de retracer l’histoire et l’évolution des représentations du handicap.
Quelle est l’image que les romans français pour adolescents donnent de cette question ? Quels sont les enjeux principaux autour desquels ils se construisent ? Comment penser la relation qui existe entre la littérature et le handicap et selon quelle perspective ? Et quel est le point de vue des écrivains sur ce sujet ?
—
Sommaire
Préface (par Karine Gros)
Introduction
Chapitre 1. Le roman pour adolescents
Le personnage et le lecteur adolescents
La lecture comme expérience de découverte
Chapitre 2. Les représentations des handicaps dans la littérature contemporaine pour adolescents
Un champ scientifique à explorer
The IBBY Selection of Outstanding Books for Young People with Disabilities
Le prix Handi-Livres
L’offre éditoriale pour les adolescents autour du handicap
Chapitre 3. Une analyse du handicap dans le roman contemporain pour adolescents
Les types de handicap proposés
La structure du récit et ses éléments constitutifs : le rôle du handicap dans les romans
Le personnage en situation de handicap et son âge
Et quand le héros n’est pas en situation de handicap ?
Des actions qui se répètent
Les sentiments évoqués et les stéréotypes à dépasser
La différence comme condition nécessaire pour l’affirmation de l’individualité
Chapitre 4. Du côté de la création
L’adolescent au coeur de la narration
Les différentes instances narratives
Raconter ou se raconter ?
L’écriture à la première personne : quelle relation entre réalité et fiction ?
L’écriture, entre le raconté et le vécu
En guise de conclusion. Les pouvoirs de l’écriture
Chapitre 5. Entre passé et présent. Le handicap dans la littérature avant 1980
Le handicap dans deux classiques de la littérature française de jeunesse du XIXe siècle
Au XXe siècle
Le handicap comme richesse
Conclusion
Postface (par Marie-Aude Murail et Constance Robert-Murail)
Bibliographie
Annexes