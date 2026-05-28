Ch. Ramero, Le roman pour adolescents et le handicap

En s’insérant dans la recherche actuelle sur le handicap et en parcourant un corpus d’œuvres variées adressées aux adolescents, encore peu étudiées, cet ouvrage offre la synthèse d’un travail d’exploration des liens qui existent entre la littérature pour les adolescents, en particulier le roman, et le handicap. Il met en lumière les spécificités des œuvres qui présentent des personnages en situation de handicap et leurs enjeux, et souligne leurs intentions (idéologiques, sociales, politiques, philosophiques, pédagogiques, etc.), en montrant comment les représentations des handicaps, de toute nature, évoluent et se développent en lien avec les mutations socioculturelles et la prise en considération, tant juridique que sociale ou culturelle, de la notion de handicap. S’il se focalise sur la littérature française pour adolescents des quarante dernières années, il invite également le lecteur à un saut dans le passé et dans d’autres contextes culturels et géographiques, afin de retracer l’histoire et l’évolution des représentations du handicap.

Quelle est l’image que les romans français pour adolescents donnent de cette question ? Quels sont les enjeux principaux autour desquels ils se construisent ? Comment penser la relation qui existe entre la littérature et le handicap et selon quelle perspective ? Et quel est le point de vue des écrivains sur ce sujet ?

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Sommaire

Préface (par Karine Gros)

Introduction

Chapitre 1. Le roman pour adolescents

Le personnage et le lecteur adolescents

La lecture comme expérience de découverte

Chapitre 2. Les représentations des handicaps dans la littérature contemporaine pour adolescents

Un champ scientifique à explorer

The IBBY Selection of Outstanding Books for Young People with Disabilities

Le prix Handi-Livres

L’offre éditoriale pour les adolescents autour du handicap

Chapitre 3. Une analyse du handicap dans le roman contemporain pour adolescents

Les types de handicap proposés

La structure du récit et ses éléments constitutifs : le rôle du handicap dans les romans

Le personnage en situation de handicap et son âge

Et quand le héros n’est pas en situation de handicap ?

Des actions qui se répètent

Les sentiments évoqués et les stéréotypes à dépasser

La différence comme condition nécessaire pour l’affirmation de l’individualité

Chapitre 4. Du côté de la création

L’adolescent au coeur de la narration

Les différentes instances narratives

Raconter ou se raconter ?

L’écriture à la première personne : quelle relation entre réalité et fiction ?

L’écriture, entre le raconté et le vécu

En guise de conclusion. Les pouvoirs de l’écriture

Chapitre 5. Entre passé et présent. Le handicap dans la littérature avant 1980

Le handicap dans deux classiques de la littérature française de jeunesse du XIXe siècle

Au XXe siècle

Le handicap comme richesse

Conclusion

Postface (par Marie-Aude Murail et Constance Robert-Murail)

Bibliographie

Annexes