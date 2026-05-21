Marie Cravageot et Stephan Nowotnik (dir.), Écritures françaises d'aujourd'hui. Les entretiens de Wuppertal

Qu’est-ce qui pousse les écrivains et les écrivaines à écrire aujourd’hui ? Quelles sont leurs motivations artistiques, sociales, historiques ou politiques ? Quelles sont leurs ambitions et leurs contraintes ? Quels rapports entretiennent-ils avec leur travail de création et avec la tradition sur laquelle ils ou elles s’adossent ? Dix-sept auteurs et autrices françaises reconnues tentent ici de répondre et dévoilent ainsi les ressorts de leur laboratoire d’écriture. À l’origine de ce livre, il y a les Rencontres Littéraires organisées à l’université de Wuppertal en Allemagne. Chaque rencontre avec les écrivaines et écrivains prend la forme d’un texte qui réécrit leur conférence puis des extraits des discussions qui ont suivi. Se construit alors un voyage littéraire diversifié dans la littérature française actuelle donnant l’occasion de découvrir ou de redécouvrir d’une manière vivante et directe quelques grands noms de la littérature française contemporaine et d’explorer leurs oeuvres.