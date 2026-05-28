Le réel et son double. Conversation avec Delphine Edy autour de son ouvrage sur Thomas Ostermeier (en ligne)

Le sixième atelier du réseau Artsceg (Arts de la scène & études germaniques) s'intitule "Le réel et son double" et prendra la forme d'une rencontre avec Delphine Edy, docteure en littérature comparée et spécialiste du théâtre contemporain, autour de son livre sur Thomas Ostermeier, directeur de la Schaubühne de Berlin depuis 25 ans.

Delphine Edy, Thomas Ostermeier : explorer l’autre face du réel pour recréer l’œuvre en scène, préface de V. Dréville.

(Dijon, Les Presses du réel, coll. "Hors-série ", 2022)

Une occasion d'échanger sur un parcours singulier entre études germaniques et arts de la scène, sur la pratique de traduction comme outil herméneutique et dramaturgique et sur les croisements entre littérature, philosophie et études théâtrales.

L'atelier est ouvert à toustes, chercheur.es ou curieux.ses, sur inscription via l'adresse mail : reseau.artsceg@proton.me

Organisation: Elisabeth Darrobers, Sylvan Hecht, Youn Le Guern-Herry, Laurence Schnitzler

Modération: Elisabeth Darrobers