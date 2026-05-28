Présentation du Master & PhD-Track « Cultures européennes de la communication – Français » (en ligne et en présentiel, Universität Augsburg)

Présentation du Master & PhD-Track « Cultures européennes de la communication – Français » (en ligne et en présentiel)

Le cursus binational et financé « Cultures européennes de la communication – Français » ouvre une nouvelle session. Que ce soit au niveau Master ou PhD-Track, le programme met l’accent sur la littérature, la communication et la culture dans un contexte européen.

Master :

Le master franco-allemand propose un double diplôme (France–Allemagne), un soutien financier de l’Université franco-allemande et du programme Erasmus, ainsi qu’une spécialisation personnalisée entre Nancy/Metz et Augsbourg. Stages, perspectives internationales et accompagnement individualisé ouvrent de nombreuses possibilités professionnelles, du management culturel aux entreprises internationales, jusqu’à la recherche et au doctorat.

PhD-Track :

Le PhD-Track, soutenu par l’Université franco-allemande, permet de mener des recherches dans un contexte européen au sein d’une équipe multinationale. Les doctorant·e·s bénéficient d’un encadrement étroit ainsi que d’une aide financière pouvant atteindre 700 € par mois (mobilité jusqu’à 18 mois maximum).

Rdv informatif :

Mardi 2 juin 2026 à 17h30

en présentiel ou via Zoom

Découvrez toutes les informations essentielles concernant les contenus du programme, la mobilité et les perspectives professionnelles. Un moment convivial à l’issue de la présentation permettra d’échanger avec l’équipe pédagogique, des étudiant·e·s et des doctorant·e·s.

Accès Zoom sur demande par mail : sekr.kulessa@philhist.uni-augsburg.de

Date limite de candidature (Master) : 30 juin 2026

Site de la chaire :

https://www.uni-augsburg.de/de/fakultaet/philhist/professuren/romanistik/romanische-literaturwissenschaft-franzosisch-italienisch/