W. Ayres-Bennett et M. Seijido, Remarques et observations sur la langue française (format poche)

Wendy Ayres-Bennett et Magali Seijido

Remarques et observations sur la langue française. Histoire et évolution d’un genre

Paris, Classiques Garnier, coll. « Classiques Jaunes », n° 838, série « Essais » n° 51, 2026.

Cette étude de référence est la première monographie consacrée au genre des recueils d’observations sur la langue française. Elle retrace l'histoire et l'évolution des théories linguistiques dans ces traités, qui se sont multipliés depuis la parution des Remarques de Vaugelas jusqu'à la fin du XVIIe siècle.

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