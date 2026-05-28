A. Costa, D. Rabouin et P. Rateau (dir.), Le Séjour de Leibniz à Paris (1672-1676). Mélanges à la mémoire de Maria Rosa Antognazza

Collectif

Le Séjour de Leibniz à Paris (1672-1676). Mélanges à la mémoire de Maria Rosa Antognazza

Sous le direction d'Andrea Costa, David Rabouin et Paul Rateau

Paris, Classiques Garnier, coll. « Rencontres », n° 712, 2026.

Présentation :

Le séjour que Leibniz effectue à Paris de 1672 à 1676 constitue une étape déterminante de sa carrière intellectuelle. Trois cent cinquante ans plus tard, le présent volume, dédié à la mémoire de Maria Rosa Antognazza, offre une vision renouvelée de cette période prolifique pour le philosophe.

Table des matières

Existe également en version reliée - EAN 9782406200697 - au prix de 98 euros