Emmanuelle Saada, Histoires et colonisations. Des récits de la conquête aux héritages postcoloniaux

Depuis les années 1990, à mesure que les questions liées aux héritages coloniaux ont pris de l’ampleur dans l’espace public et les débats politiques, l’histoire des colonisations est devenue l’un des domaines les plus dynamiques et les plus discutés de la recherche en sciences humaines — et ce en France comme dans d’autres pays, qu’ils aient été colonisateurs ou colonisés. De cet important tournant, Emmanuelle Saada dresse un premier bilan raisonné.

Traitant conjointement histoire et historiographie, elle s’attache à faire ressortir les très riches enseignements de ces travaux pour comprendre les situations coloniales dans leur hétérogénéité, sur tous les continents et depuis cinq siècles. Attentive à l’asymétrie des sources, aux pratiques des individus et des groupes et aux limites du pouvoir colonial, elle met aussi en relief ce qui constitue le « noyau dur » des phénomènes coloniaux : l’appropriation des ressources, le déploiement de la violence, le gouvernement des populations.

Cet itinéraire pondéré révèle à quel point l’analyse des colonisations a transformé la manière même de faire et d’écrire l’histoire. Il renouvelle les façons d’envisager les controverses postcoloniales, en ouvrant la voie à une histoire équitable.