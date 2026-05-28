Arthur Rimbaud, Œuvres complètes, 2 t. (éd. Adrien Cavallaro)

Édition d'Adrien Cavallaro

vol. 1 : 1868-1871 ; vol. 2 :1872 – 1875

Ces Œuvres complètes réunissent, pour la première fois dans une édition de poche, l’ensemble de la production de Rimbaud. Toutes les versions connues de ses textes y sont reproduites, dans le respect des manuscrits : on y retrouve la nouveauté radicale d’un poète au destin fulgurant, qui voulait changer la vie.

Rimbaud n’a pas encore seize ans quand il compose les poèmes qu’il confie à Paul Demeny, avant de lui demander de les jeter au feu. Il n’en a pas dix-sept quand il proclame avec enthousiasme que le poète doit « se faire voyant » par un « long, immense et raisonné dérèglement de tous les sens ».

Le premier tome donne à lire ses débuts d’une éblouissante précocité: les compositions latines de l’écolier prodige ; les premiers poèmes( traditionnellement rassemblés dans les « Cahiers de Douai ») ; et les pièces de 1871, année de la Commune de Paris. C’est l’entrée en littérature d’un poète qui brûle ce qu’il adore et invente à mesure qu’il détruit. Compositions latines, traduction inédite de Damien Crelier ; « Recueil Demeny V» ou « Cahiers de Douai » ; Poèmes de 1871 et autres textes.

Le second tome regroupe les Poèmes de 1872 ; Une saison en enfer ; Les Illuminations et une sélection de lettres de 1872 à 1875, l’année où Rimbaud se tait, et où il entre dans la légende.