Il teatro di Euripide: testo, lingua, rappresentazione (Verona, Italia)

IL TEATRO DI EURIPIDE: TESTO, LINGUA, RAPPRESENTAZIONE
Verona, 4-5 giugno 2026
Dipartimento di Culture e Civiltà – Aula Olimpia
Giovedì 4 giugno 2026
14.00 – Saluti istituzionali
Presiede: Ombretta Cesca
14.15 – Federica Mancuso (Sorbonne Université, UR 1491 EDITTA; Université Jean Moulin Lyon 3)
ἀγλωσσία et εὐγλωσσία chez Euripide: enquête sur un topos rhétorique aux Ve et IVe siècles av. J.-C.
14.45 – Francesca Chenet (Università degli Studi di Verona)
Ripensare il mito: il caso di Adrasto ‘cattivo oratore’ nelle Supplici
15.15 – Maurizio Sonnino (Sapienza Università di Roma)
Euripide, Andr. 103-16 e la tradizione dell’elegia trenodica
15.45 – Discussione
16.15 – Pausa
Presiede: Michele Napolitano
16.45 – Julien Bocholier (Université Toulouse – Jean Jaurès)
Euripide metteur en scène: le dialogue scénique entre l’Électre et l’Orestie
17.15 – Gaia Benamati (Università degli Studi di Trento)
Lessico anatomico e metafore nautiche nelle Troiane di Euripide
17.45 – Discussione
18.15 – Chiusura dei lavori
Venerdì 5 giugno 2026
Presiede: Marie-Pierre Noël (Sorbonne Université, Paris)
9.00 – Laura Carrara (Università di Pisa; Alfried Krupp Wissenschaftskolleg Greifswald)
I versus iterati nel teatro di Euripide. Una panoramica (e un caso particolare) dalla Medea
9.30 – Louise Routier-Guillemot (École Normale Supérieure, Paris)
Les alliés d’Andromaque: Pélée et Priam dans l’Andromaque d’Euripide
10.00 – Ombretta Cesca (Université de Lausanne)
Tra le braccia della Musa tragica. Osservazioni sulla rappresentazione delle divinità nel Reso pseudo-euripideo
10.30 – Discussione
11.00 – Pausa
Presiede: Andrea Rodighiero
11.15 – Michele Napolitano (Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale)
Il dramma satiresco tra tragedia e commedia: l’invenzione di un genere letterario
11.45 – Lucrezia Andrea Locuratolo (Sapienza Università di Roma)
Variazione di moduli scenici e mistione di generi nella monodia pre-parodo di Eur. Ion 82-183
12.15 – Andrea Sánchez i Bernet (Universidad Nacional de Educación a Distancia, España)
I cori dionisiaci in Euripide: il negativo dei Cori tragici?
12.45 – Discussione
13.15 – Chiusura dei lavori