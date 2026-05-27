Silences flaubertiens (Revue Flaubert 22, 2027)

Appel à contributions : Revue Flaubert 22, 2027 : Silences flaubertiens



Dans la perspective de la publication du prochain numéro de la Revue Flaubert, hébergée sur le site du Centre Flaubert de l’Université de Rouen Normandie, nous souhaiterions rassembler une série de textes portant sur les « silences flaubertiens ». Il y a 60 ans, en 1966, Gérard Genette faisait paraître dans Figures I son article « Silences de Flaubert ». Sans prétendre à l’exhaustivité, au-delà de cette étude programmatique, on peut suggérer les pistes suivantes : parler des silences flaubertiens, de leurs voix, mais aussi des voies qu’ils empruntent, de leurs natures, rôles, places, effets ou modes (choisi, éloquent, gardé, imposé, mis en scène, solennel, résistant…). Pourquoi taire ou se taire, passer sous silence, laisser entendre, réduire au silence ? Loin de la parole ou du bruit, on cherchera à interpréter un silence, comme suspension, nécessité, volonté, stratégie, insuffisance de la communication… Comment le mesurer, du soupir à la pause ? Comment comprendre ce que se taire veut dire, ce qui arrête la parole, ce qui ne parle pas, ce qui refuse de parler, ce qui ne peut se dire, ce qui fait figure de silence ? Les silences de la nature, du vivant, des animaux, des paysages ou des tableaux nous parlent, il convient de voir comment. Par ailleurs, faut-il négliger les dessins de Flaubert, les alliés de ses silences, de la solitude à l’immobilité, voire les dépôts hybrides de la parole dans les silences de l’écriture ? Toutes les approches critiques, de la génétique aux Sound Studies, seront considérées, pour autant qu’elles s’attachent aux silences flaubertiens.

Christophe Ippolito & Éric Le Calvez