Alicia Viaud (éd.), Cornucopia. Une anthologie de la littérature française de la Renaissance

Édité par Cem ALGUL, Gautier AMIEL, Louise DEHONDT, Paul-Victor DESARBRES, Raphaëlle ERRERA, Emma FAYARD, Pierre-Élie FLORES, Marie GOUPIL-FONTAINE, Anne-Gaëlle LETERRIER GAGLIANO, Louise MILLON-HAZO, Lisa POCHMALICKI

Sous la direction scientifique de Alicia VIAUD

Avec Philippine AZADIAN, Rémi POIRIER, Antoine SIMON

L’anthologie Cornucopia vous propose de (re)découvrir cette période d’effervescence culturelle et littéraire qu’est la Renaissance, au travers de textes tantôt emblématiques, tantôt méconnus, composés en français au XVIe siècle. Modernisés et accompagnés de nombreux repères, les extraits sont organisés en neuf chapitres thématiques, qui sont autant d’invitations à faire entrer en résonance les préoccupations d’hier avec celles d’aujourd’hui : poétique et rhétorique, amours, spiritualités, écritures et représentations des femmes, histoire et politique, sciences et techniques, nature et animaux, voyages, rire et comique. Accessible et stimulant, cet ouvrage s’adresse tant au public scolaire et universitaire qu’à tous les curieux et curieuses.

Complément numérique de l'ouvrage, en libre accès…

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Table des matières

Remerciements

Introduction

Mode d'emploi

CHAPITRE PREMIER. Poétique et rhétorique

I. Questions de langue(s)

II. Translatio et imitation

III. L'art de la mise en forme

IV. Inspiration

V. Affirmations auctoriales

CHAPITRE II. Amours

I. Figures de l'amour

II. Les souffrances d'amour

III. Amours heureuses et réciproques

IV. L'amour et le mariage

V. Amours corporelles et mignardes

VI. Critiques de l'amour et de son chant

CHAPITRE III. Spiritualités

I. L'amour et la mort : deux lieux communs spiritualisés

II. Écrire en réformé

III. Les réponses catholiques

IV. Le succès spirituel des psaumes

CHAPITRE IV. Femmes : écritures et représentations

I. Des corps et des comportements féminins sous les regards

II. La Querelle des amies

III. Vie conjugale et maternité

IV. Lyrisme au féminin

V. Des femmes de savoirs

VI. Puissance et pouvoir

CHAPITRE V. Histoire et politique

I. Aléas de l'histoire et origine des royaumes

II. Prince et gouvernement

III. Structure sociale

IV. La guerre

V. Le miroir ottoman

CHAPITRE VI. Sciences et techniques

I.Vision du monde : variété et harmonie

II. Raison et mystères des choses

III. Ambitions des sciences, ambition de la poésie

IV. Les paradoxes d'un savoir critique

V. La technique, nécessité vitale et gloire pour l'humanité

VI. Le progrès technique au service du progrès social

VII. Le progrès technique, menace de l'ordre social et naturel

CHAPITRE VII. Nature et animaux

I. La nature lyrique et spirituelle

II. L'animal épique

III. L'animal satirique et polémique

IV. La nature et l'animal en soi

CHAPITRE VIII. Voyages

I. Vertu et critique du voyage

II. Itinéraires européens

III. Le monde ottoman : entre admiration et rejet

IV. La France Amérique : Canada et Brésil

V. Fortunes de mer : les épreuves du voyage

VI. Lumières et ténèbres du voyage

CHAPITRE IX. Rire et comique

I. Sur le rire

II. Rire coquin, rire gras

III. Le rire du satyre

IV. Le détournement des codes et des formes

V. Facéties et bons mots

ANNEXES

Lexique

Notices biographiques

Index

Liste des textes par noms d'auteurs et d'autrices