Alicia Viaud (éd.), Cornucopia. Une anthologie de la littérature française de la Renaissance
Édité par Cem ALGUL, Gautier AMIEL, Louise DEHONDT, Paul-Victor DESARBRES, Raphaëlle ERRERA, Emma FAYARD, Pierre-Élie FLORES, Marie GOUPIL-FONTAINE, Anne-Gaëlle LETERRIER GAGLIANO, Louise MILLON-HAZO, Lisa POCHMALICKI
Sous la direction scientifique de Alicia VIAUD
Avec Philippine AZADIAN, Rémi POIRIER, Antoine SIMON
L’anthologie Cornucopia vous propose de (re)découvrir cette période d’effervescence culturelle et littéraire qu’est la Renaissance, au travers de textes tantôt emblématiques, tantôt méconnus, composés en français au XVIe siècle. Modernisés et accompagnés de nombreux repères, les extraits sont organisés en neuf chapitres thématiques, qui sont autant d’invitations à faire entrer en résonance les préoccupations d’hier avec celles d’aujourd’hui : poétique et rhétorique, amours, spiritualités, écritures et représentations des femmes, histoire et politique, sciences et techniques, nature et animaux, voyages, rire et comique. Accessible et stimulant, cet ouvrage s’adresse tant au public scolaire et universitaire qu’à tous les curieux et curieuses.
Complément numérique de l'ouvrage, en libre accès…
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Table des matières
Remerciements
Introduction
Mode d'emploi
CHAPITRE PREMIER. Poétique et rhétorique
I. Questions de langue(s)
II. Translatio et imitation
III. L'art de la mise en forme
IV. Inspiration
V. Affirmations auctoriales
CHAPITRE II. Amours
I. Figures de l'amour
II. Les souffrances d'amour
III. Amours heureuses et réciproques
IV. L'amour et le mariage
V. Amours corporelles et mignardes
VI. Critiques de l'amour et de son chant
CHAPITRE III. Spiritualités
I. L'amour et la mort : deux lieux communs spiritualisés
II. Écrire en réformé
III. Les réponses catholiques
IV. Le succès spirituel des psaumes
CHAPITRE IV. Femmes : écritures et représentations
I. Des corps et des comportements féminins sous les regards
II. La Querelle des amies
III. Vie conjugale et maternité
IV. Lyrisme au féminin
V. Des femmes de savoirs
VI. Puissance et pouvoir
CHAPITRE V. Histoire et politique
I. Aléas de l'histoire et origine des royaumes
II. Prince et gouvernement
III. Structure sociale
IV. La guerre
V. Le miroir ottoman
CHAPITRE VI. Sciences et techniques
I.Vision du monde : variété et harmonie
II. Raison et mystères des choses
III. Ambitions des sciences, ambition de la poésie
IV. Les paradoxes d'un savoir critique
V. La technique, nécessité vitale et gloire pour l'humanité
VI. Le progrès technique au service du progrès social
VII. Le progrès technique, menace de l'ordre social et naturel
CHAPITRE VII. Nature et animaux
I. La nature lyrique et spirituelle
II. L'animal épique
III. L'animal satirique et polémique
IV. La nature et l'animal en soi
CHAPITRE VIII. Voyages
I. Vertu et critique du voyage
II. Itinéraires européens
III. Le monde ottoman : entre admiration et rejet
IV. La France Amérique : Canada et Brésil
V. Fortunes de mer : les épreuves du voyage
VI. Lumières et ténèbres du voyage
CHAPITRE IX. Rire et comique
I. Sur le rire
II. Rire coquin, rire gras
III. Le rire du satyre
IV. Le détournement des codes et des formes
V. Facéties et bons mots
ANNEXES
Lexique
Notices biographiques
Index
Liste des textes par noms d'auteurs et d'autrices