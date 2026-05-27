Richard Matthew Pollard (éd.) Le Moyen Âge de l’autre solitude. Cinq classiques de la médiévistique anglophone

Collectif

Le Moyen Âge de l’autre solitude. Cinq classiques de la médiévistique anglophone

Sous la direction de Richard Matthew Pollard

Paris, Classiques Garnier, coll. « Recherches littéraires médiévales », n° 47, 2026.

Loin d’être « deux solitudes », les médiévistes anglophones et francophones entretiennent des liens étroits et féconds. Ce livre renforce ces échanges en proposant la traduction en français de cinq travaux classiques de la médiévistique anglophone, accompagnés de préfaces inédites de leurs auteurs.

Table des matières

Existe également en version reliée - EAN 9782406187608 - au prix de 89 euros

« Avant-propos », par R. M. pollard 7

Première partie

Présentation

« Introduction », par R. M. pollard 13

« Survol de l’historiographie médiévale anglophone

et francophone », par R. M. pollard 19

Les stéréotypes 19

Les nuances 22

La situation actuelle et l’avenir 45

Conclusion 52

« Esquisse des deux champs, à travers la lexicométrie »,

par R. M. pollard 53

Les accords entre les études médiévales

francophones et anglophones 56

Désaccords mineurs entre les études médiévales

francophones et anglophones 62

Quelques désaccords nets, mais d’importance discutable 69

Lexicométrie des titres de ce volume 71

Sous-conclusion quantitative 75

Annexe 77

396

deuxième partie

Articles

« l’humanisme médiéval », par r. w. southern 87

Préface 87

L’humanisme médiéval 91

« La tyrannie d’un construct. La féodalité et les

historiens de l’Europe médiévale », par E. A. R. brown 127

Préface 127

Un post-scriptum linguistique : constructs et concepts,

en anglais et en français 131

La tyrannie d’un construct. La féodalité et les historiens

de l’Europe médiévale 136

« Les marchandises sacrées. La circulation

des reliques médiévales », par P. J. geary 171

Préface 171

Les marchandises sacrées. La circulation

des reliques médiévales 176

« Les femmes et l’alphabétisation au haut Moyen Âge »,

par R. D. mckitterick 203

Préface 203

Les femmes et l’alphabétisation au haut Moyen Âge 208

« La moustache de Charlemagne », par P. E. dutton 261

Préface 261

La moustache de Charlemagne 263

Remerciements 323

Bibliographie générale 325

397

index 381

Index des manuscrits 393