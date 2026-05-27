Collectif
Nouvelle parution
Richard Matthew Pollard (éd.) Le Moyen Âge de l’autre solitude. Cinq classiques de la médiévistique anglophone

Richard Matthew Pollard (éd.) Le Moyen Âge de l’autre solitude. Cinq classiques de la médiévistique anglophone

  • Paris, Classiques Garnier, coll. "Recherches littéraires médiévales", 2026
  • EAN : 9782406187592
    • DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-18761-5
  • 397 pages
  • Prix : 38
  • Date de publication :
Publié le par Vincent Ferré (Source : Classiques Garnier)

Collectif

Le Moyen Âge de l’autre solitude. Cinq classiques de la médiévistique anglophone

Sous la direction de Richard Matthew Pollard

Paris, Classiques Garnier, coll. « Recherches littéraires médiévales », n° 47, 2026.

Loin d’être « deux solitudes », les médiévistes anglophones et francophones entretiennent des liens étroits et féconds. Ce livre renforce ces échanges en proposant la traduction en français de cinq travaux classiques de la médiévistique anglophone, accompagnés de préfaces inédites de leurs auteurs.

Table des matières

Existe également en version reliée - EAN 9782406187608 - au prix de 89 euros

« Avant-propos », par R. M. pollard   7

Première partie

Présentation

« Introduction », par R. M. pollard   13

« Survol de l’historiographie médiévale anglophone
et francophone », par R. M. pollard  19

Les stéréotypes   19

Les nuances   22

La situation actuelle et l’avenir   45

Conclusion   52

« Esquisse des deux champs, à travers la lexicométrie »,
par R. M. pollard   53

Les accords entre les études médiévales
francophones et anglophones   56

Désaccords mineurs entre les études médiévales
francophones et anglophones   62

Quelques désaccords nets, mais d’importance discutable   69

Lexicométrie des titres de ce volume   71

Sous-conclusion quantitative   75

Annexe   77

396

deuxième partie

Articles

« l’humanisme médiéval », par r. w. southern    87

Préface    87

L’humanisme médiéval    91

« La tyrannie d’un construct. La féodalité et les
historiens de l’Europe médiévale », par E. A. R. brown   127

Préface   127

Un post-scriptum linguistique : constructs et concepts,
en anglais et en français   131

La tyrannie d’un construct. La féodalité et les historiens
de l’Europe médiévale   136

« Les marchandises sacrées. La circulation
des reliques médiévales », par P. J. geary   171

Préface   171

Les marchandises sacrées. La circulation
des reliques médiévales   176

« Les femmes et l’alphabétisation au haut Moyen Âge »,
par R. D. mckitterick   203

Préface   203

Les femmes et l’alphabétisation au haut Moyen Âge   208

« La moustache de Charlemagne », par P. E. dutton   261

Préface   261

La moustache de Charlemagne   263

Remerciements  323

Bibliographie générale   325

397

index  381

Index des manuscrits 393