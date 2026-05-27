Richard Matthew Pollard (éd.) Le Moyen Âge de l’autre solitude. Cinq classiques de la médiévistique anglophone
Collectif
Le Moyen Âge de l’autre solitude. Cinq classiques de la médiévistique anglophone
Sous la direction de Richard Matthew Pollard
Paris, Classiques Garnier, coll. « Recherches littéraires médiévales », n° 47, 2026.
Loin d’être « deux solitudes », les médiévistes anglophones et francophones entretiennent des liens étroits et féconds. Ce livre renforce ces échanges en proposant la traduction en français de cinq travaux classiques de la médiévistique anglophone, accompagnés de préfaces inédites de leurs auteurs.
Existe également en version reliée - EAN 9782406187608 - au prix de 89 euros
« Avant-propos », par R. M. pollard 7
Première partie
Présentation
« Introduction », par R. M. pollard 13
« Survol de l’historiographie médiévale anglophone
et francophone », par R. M. pollard 19
Les stéréotypes 19
Les nuances 22
La situation actuelle et l’avenir 45
Conclusion 52
« Esquisse des deux champs, à travers la lexicométrie »,
par R. M. pollard 53
Les accords entre les études médiévales
francophones et anglophones 56
Désaccords mineurs entre les études médiévales
francophones et anglophones 62
Quelques désaccords nets, mais d’importance discutable 69
Lexicométrie des titres de ce volume 71
Sous-conclusion quantitative 75
Annexe 77
396
deuxième partie
Articles
« l’humanisme médiéval », par r. w. southern 87
Préface 87
L’humanisme médiéval 91
« La tyrannie d’un construct. La féodalité et les
historiens de l’Europe médiévale », par E. A. R. brown 127
Préface 127
Un post-scriptum linguistique : constructs et concepts,
en anglais et en français 131
La tyrannie d’un construct. La féodalité et les historiens
de l’Europe médiévale 136
« Les marchandises sacrées. La circulation
des reliques médiévales », par P. J. geary 171
Préface 171
Les marchandises sacrées. La circulation
des reliques médiévales 176
« Les femmes et l’alphabétisation au haut Moyen Âge »,
par R. D. mckitterick 203
Préface 203
Les femmes et l’alphabétisation au haut Moyen Âge 208
« La moustache de Charlemagne », par P. E. dutton 261
Préface 261
La moustache de Charlemagne 263
Remerciements 323
Bibliographie générale 325
397
index 381
Index des manuscrits 393