Shingo Akimoto

À l’image de l’Antiquité. Jean Bodin et la juris prudentia dans la France des humanistes

Paris, Classiques Garnier, coll. « Esprit des Lois, Esprit des Lettres », n° 17, 2026.

Présentation :

Ce livre montre comment Jean Bodin, appartenant au courant humaniste, élabore une méthode de lecture de l’histoire pour réactualiser la juris prudentia de l’élite, capable d’assurer le gouvernement juste dans l’État souverain qu’il théorise et d’incarner ainsi la véritable image de l’Antiquité.

Table des matières

Existe également en version reliée - EAN 9782406197720 - au prix de 98 euros