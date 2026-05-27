František Laichter et André Spire, Correspondance (1925-1995). Des paysages d’âme parallèles (M.-O. Thirouin, éd.)

František Laichter et André Spire

Correspondance (1925-1995). Des paysages d’âme parallèles

Édition de Marie-Odile Thirouin

Paris, Classiques Garnier, coll. « Correspondances et mémoires », n° 70, série « Les XXe et XXIe siècles » n° 9, 2026.

Cet ouvrage regroupe 278 lettres inédites, échangées au fil de 70 années d’une amitié sans nuages par le poète français André Spire, l’éditeur tchèque František Laichter, et leurs familles – deux chercheurs de vérité et de justice, l’un juif, l’autre chrétien, dans les pas de Charles Péguy.

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Existe également en version reliée - EAN 9782406201304 - au prix de 108 euros