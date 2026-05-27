Alain, Éléments de philosophie. Quatre-vingt-quinze chapitres sur l’esprit et les passions (A. de Vitry, éd.), format poche

Alain

Éléments de philosophie. Quatre-vingt-quinze chapitres sur l’esprit et les passions

Édition de Alexandre de Vitry

Paris, Classiques Garnier, coll. « Classiques Jaunes », n° 837, série « Philosophies » n° 8, 2026.

En quatre-vingt-quinze brefs chapitres, Alain explore les grands thèmes de la philosophie, dans un style à la fois pédagogique et personnel. Partant des problèmes philosophiques les plus classiques, il aboutit à des considérations moralistes. Cette édition critique retrace la genèse et les enjeux de ce recueil.

Table des matières