Édition
Nouvelle parution
Alain, Éléments de philosophie. Quatre-vingt-quinze chapitres sur l’esprit et les passions (A. de Vitry, éd.), format poche

Alain, Éléments de philosophie. Quatre-vingt-quinze chapitres sur l’esprit et les passions (A. de Vitry, éd.), format poche

  • Paris, Classiques Garnier, coll. "Classiques Jaunes", 2026
  • EAN : 9782406200512
    • DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-20052-9
  • 360 pages
  • Prix : 14EUR.
  • Date de publication :
Publié le par Perrine Coudurier (Source : Classiques Garnier)

Alain

Éléments de philosophie. Quatre-vingt-quinze chapitres sur l’esprit et les passions

Édition de Alexandre de Vitry

Paris, Classiques Garnier, coll. « Classiques Jaunes », n° 837, série « Philosophies » n° 8, 2026.

En quatre-vingt-quinze brefs chapitres, Alain explore les grands thèmes de la philosophie, dans un style à la fois pédagogique et personnel. Partant des problèmes philosophiques les plus classiques, il aboutit à des considérations moralistes. Cette édition critique retrace la genèse et les enjeux de ce recueil.

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