Collectif
Nouvelle parution
L. Cazier, A. Duhé, Ch. Jaquet, M. Le Pors et A. Suhamy (dir.), Spinoza et les relations internationales.

L. Cazier, A. Duhé, Ch. Jaquet, M. Le Pors et A. Suhamy (dir.), Spinoza et les relations internationales.

  • Paris, Classiques Garnier, coll. "Rencontres", 2026
  • EAN : 9782406202813
    • DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-20283-7
  • 221 pages
  • Prix : 29EUR.
  • Date de publication :
Publié le par Perrine Coudurier (Source : Classiques Garnier)

Collectif

Spinoza et les relations internationales

Sous la direction de Lila Cazier, Arthur Duhé, Chantal Jaquet, Mathieu Le Pors et Ariel Suhamy

Paris, Classiques Garnier, coll. « Rencontres », n° 714, série « Études de philosophie » n° 22, 2026.

Les relations internationales restent un point aveugle des études spinozistes. La nature des rapports interétatiques joue pourtant un rôle décisif en matière de guerre et de paix. L’ouvrage vise à éclairer cette zone d’ombre en suivant une approche juridique, multiculturelle et politique.

Table des matières

Existe également en version reliée - EAN 9782406202820 - au prix de 78 euros