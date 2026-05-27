L. Cazier, A. Duhé, Ch. Jaquet, M. Le Pors et A. Suhamy (dir.), Spinoza et les relations internationales.
Publié le par Perrine Coudurier (Source : Classiques Garnier)
Collectif
Spinoza et les relations internationales
Sous la direction de Lila Cazier, Arthur Duhé, Chantal Jaquet, Mathieu Le Pors et Ariel Suhamy
Paris, Classiques Garnier, coll. « Rencontres », n° 714, série « Études de philosophie » n° 22, 2026.
Les relations internationales restent un point aveugle des études spinozistes. La nature des rapports interétatiques joue pourtant un rôle décisif en matière de guerre et de paix. L’ouvrage vise à éclairer cette zone d’ombre en suivant une approche juridique, multiculturelle et politique.
Existe également en version reliée - EAN 9782406202820 - au prix de 78 euros