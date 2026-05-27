"Drôleries du style". Sixième séance du séminaire "Le style en (icono)texte : littérature et bande dessinée", avec Zoi Kaisarli et Henri Garric (Sorbonne Université)

"Drôleries du style" - Sixième séance du séminaire de recherche "Le style en (icono)texte : littérature et bande dessinée"

L'argumentaire général du séminaire est disponible ici.

12 juin 2026 - 16h-18h

Maison de la Recherche, 28 rue Serpente (Paris), salle D421 :

__

Zoi Kaisarli (Sorbonne Université) - "Style sur scène : la performance rhétorique dans le stand-up comedy français"

Souvent perçu comme un divertissement fondé sur l'interaction avec le public, le stand-up comedy peut être envisagé comme une forme contemporaine de discours rhétorique, où s'articulent éloquence – elocutio et performance – actio. Loin de se limiter au rire, il développe un logos critique à travers analogies, paradoxes et observations du quotidien, constituant ainsi un espace privilégié de rencontre entre humour, subjectivité et critique sociale. À partir d'un corpus de spectacles contemporains, cette intervention interroge les spécificités stylistiques du stand-up français. Après avoir expliqué les particularités énonciatives du genre, l'analyse portera principalement sur la dimension polyphonique du discours stand-upien, en mettant en évidence la pluralité des points de vue qui y sont mis en scène. Il paraît que la performance contribue pleinement à cette polyphonie constituant un ressort essentiel du comique et de la portée critique. En présentant des modalités comparables à celles de la pluralité énonciative iconotextuelle, le stand-up apparaît ainsi comme une forme hybride, révélatrice des mutations contemporaines de la parole publique.

Zoi Kaisarli est doctorante de Langue Française à Sorbonne Université à Paris. Elle se spécialise à l'analyse du discours humoristique de stand-up et ses particularités génériques en France contemporaine. Ses intérêts portent surtout sur les questions linguistiques liées à la pragmatique et à l'énonciation. En mai 2025, elle a publié avec Florence Mercier-Leca, l'ouvrage Le stand-up en France, discours, pratiques, enjeux.

__

Henri Garric (Université de Bourgogne) -

___

Inscription obligatoire aux adresses suivantes :

arianna.bocca[a]etu.sorbonne-universite.fr

clara.cini[a]sorbonne-universite.fr

norbert.danysz[a]univ-lyon2.fr