Joachim Du Bellay, Œuvres complètes, Ier volume. La Deffence, et illustration de la langue françoyse (format de poche)
Publié le par Perrine Coudurier (Source : Classiques Garnier)
Joachim Du Bellay
Œuvres complètes, Ier volume. La Deffence, et illustration de la langue françoyse
Édition de Francis Goyet et Olivier Millet
Paris, Classiques Garnier, coll. « Classiques Jaunes », n° 839, 2026.
Plus qu’un simple essai polémique, Joachim Du Bellay propose ici un système des catégories esthétiques et rhétoriques, fruit de sa lecture de Quintilien et de Cicéron. Cette édition procure le texte original de 1549, éclairé de riches annotations, ainsi qu’une étude sur l’élaboration de cette poétique nouvelle.