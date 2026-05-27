Joachim Du Bellay, Œuvres complètes, Ier volume. La Deffence, et illustration de la langue françoyse (format de poche)

Joachim Du Bellay

Œuvres complètes, Ier volume. La Deffence, et illustration de la langue françoyse

Édition de Francis Goyet et Olivier Millet

Paris, Classiques Garnier, coll. « Classiques Jaunes », n° 839, 2026.

Plus qu’un simple essai polémique, Joachim Du Bellay propose ici un système des catégories esthétiques et rhétoriques, fruit de sa lecture de Quintilien et de Cicéron. Cette édition procure le texte original de 1549, éclairé de riches annotations, ainsi qu’une étude sur l’élaboration de cette poétique nouvelle.

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