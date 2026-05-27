« Quand le Français ne rit pas, il faut toujours qu’il chante »

(L. S. Mercier, Tableau de Paris)

Formes, fonctions et circulation de la chanson en France

(1700-1830)

Colloque des vendredi 5 et samedi 6 juin 2026

Hôtel Dupanloup (rue Dupanloup, 45 000 Orléans)

organisé par

la Société des Amis des Poètes Roucher et André Chénier et le laboratoire POLEN de l’Université d’Orléans

VENDREDI 5 JUIN 2025

14 heures

Accueil des participants et mots d’introduction de :

Gabriele RIBÉMONT (Directrice du Laboratoire POLEN)

Margaux Caquant (secrétaire de la SAPRAC)

Stéphanie LOUBÈRE (présidente de la SAPRAC)

SESSION 1

Président de séance : François JACOB

14h30

Karine ABIVEN et Judith LEBLANC (Université de Rouen Normandie)

Un répertoire séminal pour la chanson au XVIIIe siècle : La Clef des Chansonniers (Ballard, 1717)

14h50

Pierre-Henri BIGER (docteur Université de Rennes)

Chanter avec les éventails au XVIIIe siècle

15h10

Sidonie PINERO (Université de Tours – Sapienza Università di Roma)

Chanter le populaire. Le marquis de Coulanges à la lisière de l’aristocratie

15h30

Pause

SESSION 2

Président de séance : Stéphanie LOUBÈRE

16h00

Gwenaëlle BOUCHER (Université des Antilles)

Le paradigme musical dans l’œuvre de Nicolas-Germain Léonard

16h20

Éric FRANCALANZA (Université de Bretagne Occidentale)

Louis-Ange Pitou (1767-1839) chanteur des rues

16h40

Philippe SARRASIN-ROBICHAUD (Université de Hearst, Ontario)

« Tircis, je n’ose » : fragment, mémoire et puissance affective de la chanson chez Rousseau

SAMEDI 6 JUIN 2025

9h00

Assemblée générale de la SAPRAC

SESSION 3

Président de séance : Marie BREGUET

9h40

Gauthier AMBRUS (docteur Sorbonne Université)

Le Chant du départ de Marie-Joseph Chénier

10h00

Fei WU (docteure, Sorbonne Université)

Le Chœur et la musicalité dans le théâtre de Marie-Joseph Chénier

10h20

Pause

SESSION 4

Président de séance : Éric FRANCALANZA

10h40

Geneviève BOUCHER (Université d’Ottawa)

Chanter la vertu et détester l’ennemi : émotion civique et propagande dans les hymnes à l’Être suprême

11h00

Margaux CAQUANT (doctorante, Université Lyon 3)

« Quand le Français chante, il faut aussi qu’il danse » : rondes et carmagnoles durant la période révolutionnaire

11h20

Conclusion du colloque