"Quand le Français ne rit pas, il faut toujours qu'il chante" (L. S. Mercier, Tableau de Paris). Formes, fonctions et circulation de la chanson en France (1700-1830)
« Quand le Français ne rit pas, il faut toujours qu’il chante »
(L. S. Mercier, Tableau de Paris)
Formes, fonctions et circulation de la chanson en France
(1700-1830)
Colloque des vendredi 5 et samedi 6 juin 2026
Hôtel Dupanloup (rue Dupanloup, 45 000 Orléans)
organisé par
la Société des Amis des Poètes Roucher et André Chénier et le laboratoire POLEN de l’Université d’Orléans
VENDREDI 5 JUIN 2025
14 heures
Accueil des participants et mots d’introduction de :
Gabriele RIBÉMONT (Directrice du Laboratoire POLEN)
Margaux Caquant (secrétaire de la SAPRAC)
Stéphanie LOUBÈRE (présidente de la SAPRAC)
SESSION 1
Président de séance : François JACOB
14h30
Karine ABIVEN et Judith LEBLANC (Université de Rouen Normandie)
Un répertoire séminal pour la chanson au XVIIIe siècle : La Clef des Chansonniers (Ballard, 1717)
14h50
Pierre-Henri BIGER (docteur Université de Rennes)
Chanter avec les éventails au XVIIIe siècle
15h10
Sidonie PINERO (Université de Tours – Sapienza Università di Roma)
Chanter le populaire. Le marquis de Coulanges à la lisière de l’aristocratie
15h30
Pause
SESSION 2
Président de séance : Stéphanie LOUBÈRE
16h00
Gwenaëlle BOUCHER (Université des Antilles)
Le paradigme musical dans l’œuvre de Nicolas-Germain Léonard
16h20
Éric FRANCALANZA (Université de Bretagne Occidentale)
Louis-Ange Pitou (1767-1839) chanteur des rues
16h40
Philippe SARRASIN-ROBICHAUD (Université de Hearst, Ontario)
« Tircis, je n’ose » : fragment, mémoire et puissance affective de la chanson chez Rousseau
SAMEDI 6 JUIN 2025
9h00
Assemblée générale de la SAPRAC
SESSION 3
Président de séance : Marie BREGUET
9h40
Gauthier AMBRUS (docteur Sorbonne Université)
Le Chant du départ de Marie-Joseph Chénier
10h00
Fei WU (docteure, Sorbonne Université)
Le Chœur et la musicalité dans le théâtre de Marie-Joseph Chénier
10h20
Pause
SESSION 4
Président de séance : Éric FRANCALANZA
10h40
Geneviève BOUCHER (Université d’Ottawa)
Chanter la vertu et détester l’ennemi : émotion civique et propagande dans les hymnes à l’Être suprême
11h00
Margaux CAQUANT (doctorante, Université Lyon 3)
« Quand le Français chante, il faut aussi qu’il danse » : rondes et carmagnoles durant la période révolutionnaire
11h20
Conclusion du colloque