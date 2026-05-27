N. Langbour, K. Zawada et L. Popic (dir.), Emblèmes culturels et esthétiques de la francité

Le terme francité, bien ancré dans l’espace public, semble aller de soi de nos jours, à en juger par ses usages multiples, bien attestés dans les quatre coins du monde. Mais qu’en est-il de cette notion à la fois louée et contestée dès son apparition ? Reflétant une prise de conscience progressive de la complexité identitaire post-Seconde Guerre mondiale et postcoloniale, cette notion opère une dissociation entre langue et culture d’une part, et nationalité, de l’autre. Elle marque l’émergence d’une identité qui ne serait plus homogène, ni liée au territoire seul, « une communauté spirituelle » pan-nationale, unie par des valeurs et des références communes, et surtout par l’usage de la langue française.

En multipliant les approches scientifiques et méthodologiques, les travaux réunis dans ce livre croisent des études littéraires, historiques, cinématographiques et d’histoire de l’art, la multiplication des points de vue permettant d’enrichir la compréhension de la francité.

Original par la variété de ses perspectives intellectuelles, cet ouvrage retrace les changements profonds incités par ce concept dans le champ commun francophone et au-delà, et, dans un double mouvement centripète et centrifuge, contribue à la fois à redéfinir la francité et à en élargir les contours conceptuels.

Sommaire:

Partie 1 – les symboles de la francité : figures emblématiques et France mythologique

La francité et l’héritage des Lumières : quelques figures mythiques des défenseurs des Droits de l’Homme dans la littérature de jeunesse (N. Langbour)

La francité « franchouillarde » dans les albums d’Astérix, texte et icône (T. Charnay)

Georges Clemenceau, un Grand homme « bien » français ? (S. Brodziak)

La subversion carnavalesque des mythologies françaises dans l’œuvre de Gary-Ajar (Y. Baudelle)

Les albums de Martine : une francité complexe entre effacement et surenchère (B. Charnay)

L’esthétique de la beauté féminine à la française dans les récits de voyage du XVIIe siècle (M. Witek)

Impressions françaises dans les descriptions des voyages de Miervaldis Birze (A. Auzāne)

L’avant-garde du Prenzlauer-Berg ou la francité comme acte de résistance (M-H. Quéval)

Partie 2 – francité transnationale : entre héritage, réinvention et dialogue

Le Canada français - une France d’autrefois : l’évolution d’un mythe dans quelques chansons et contes québécois (L. Popic)

« Cric, crac, les enfants ! Parli, parlo, parlons ! » : la québécité dans des légendes canadiennes-françaises de la fin du XIXe siècle (E. Timoshenkova)

Entre francité et québécité : reconstruction de la duchesse de Langeais (K. Zawada)

La francité paradoxale de l’Acadie et sa littérature (B. Doyon-Gosselin)

Αspects de la francité dans le théâtre grec (K. Georgakaki)

Les échos de la culture de cour française dans les peintures de plafond des maisons de Riga du 4e quart du XVIIe siècle au début du XVIIIe siècle (V. Strupule)

L’Esprit Nouveau. Les théories sur l’art écrites en français de Jazeps Grosvalds et Romans Suta – contexte et résonance (G. Gerharde-Upeniece)

Partie 3 – peinture et cinéma