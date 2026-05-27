"Il m’a reproché d’avoir dit que…" La récursivité de la représentation du discours autre (Lausanne)

Ce colloque veut mettre au centre de la réflexion la faculté du langage (et donc aussi ses limites) à représenter un discours qui représente un discours : dans quelle mesure peut-on avoir du discours indirect dans du discours indirect, du discours direct dans du discours indirect, du discours indirect libre dans du discours indirect libre, ou toute autre forme d'imbrication similaire. Le problème réside dans le fait qu’un énoncé, supposé cohérent et lisible, a charge de configurer plusieurs ancrages énonciatifs en son sein. Certaines contributions envisageront le phénomène dans le cadre de genres qui sont constitutivement du discours rapporté (l’entretien transmédia, l’interview de presse écrite, les procès-verbaux d’audition de police, les documents judiciaires et les comptes rendus de conseil d’administration) ; d'autres porteront plus spécifiquement sur un dispositif d’enchâssement en particulier (le discours direct dans le discours direct, le discours indirect dans le discours indirect, la modalisation autonymique dans le discours indirect libre).

Découvrir le détail du programme…

(Illustr. : Infinity Mirrored Room – Love Forever, 1966/1994 ©Yayoi Kusama)