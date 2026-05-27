Penser à partir de Susan Sontag (Sciences Po Lille)

Nous avons le plaisir de vous inviter au deuxième volet de notre réflexion collective autour des textes de Susan Sontag, qui prend cette année la forme d'une journée d'études : "Penser à partir de Susan Sontag".

La première session sera organisée autour d'une rencontre et discussion entre Corinne Rondeau (Qui a peur de Susan Sontag ?, 2014) et Nicolas Poirier (Susan Sontag, à l'avant-garde de la sensibilité, 2024).

La deuxième session sera consacrée à une lecture et discussion collective autour d'un texte de Sontag, "Les deux poids deux mesures du vieillissement", récemment traduit et publié aux éditions Christian Bourgois (2025).

Sciences Po Lille, 9 rue Angellier, Lille, salle 3.18.

Mercredi 17 juin, de 14h à 18h.

—

Programme

14h-14h30 : Sarah Troche & Sequoya Yiaueki - Introduction et présentation du projet de travail sur Susan Sontag

14h30-15h : Corinne Rondeau - Étirer notre monde

15h-15h30 : Nicolas Poirier - Douleur et ambition

15h30-16h15 : Discussion croisée

16h30-18h : Atelier de lecture et discussion collective autour du texte « Le deux poids deux mesures du vieillissement » de Susan Sontag.

Les conférences, discussions et session de lecture sont ouvertes à toustes.

L'accès au bâtiment nécessite une inscription préalable, en envoyant, avant le 10 juin, un mail aux adresses suivantes :

sarah.troche@univ-lille.fr

sequoya.yiaueki@univ-lille.fr

Au plaisir de vous y retrouver !