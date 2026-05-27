Héritages antiques et fable du monde : la fable ésopique en Asie/ Ancient Legacies and Fable of the World: Aesop’s Fables in Asia (Paris)

Appel à communications

Colloque international

« Héritages antiques et fable du monde : la fable ésopique en Asie »

Centre de recherche sur les civilisations de l’Asie orientale

École Pratique des Hautes Études

Grand programme de recherche « Les fabriques de l’antique »

24-25 septembre 2026

Salle de conférence Françoise Héritier, Institut des Civilisations du Collège de France, 52 rue du Cardinal Lemoine, 75005 Paris

Les fables d’Ésope sont sans doute les fables les plus diffusées, surtout si l’on prend en compte leurs nombreuses réécritures par des écrivains dans des langues et des contextes culturels divers. Le modèle ésopique de la fable, avec notamment l’usage de l’allégorie, de l’anthropomorphisme et l’énoncé d’une morale explicite, peut ainsi sembler dominer le genre à travers le monde. De nombreuses autres traditions liées à la fable existent pourtant, y compris dans des environnements culturels où la fable ésopique est aujourd’hui largement diffusée : fables indiennes, arabes, persanes ou chinoises, peuvent ainsi revendiquer une très longue histoire.

Ce colloque abordera la réception des fables ésopiques en Asie, afin de proposer une réflexion à la fois historique et comparatiste sur la place d’Ésope dans les langues et cultures d’Asie. Ce colloque s’intéressera ainsi non seulement à la diffusion des fables d’Ésope en Asie, mais aussi à leurs influences dans les cultures asiatiques, et à la façon dont elles correspondent ou entrent en dialogue avec des traditions particulières de fables. Ce colloque voudrait en cela réévaluer et recontextualiser les héritages culturels d’Ésope et du genre qu’il pratiquait – ou qu’on lui a attribué –, particulièrement en Asie, aussi bien comme figure d’auteur antique que comme représentant d’un genre toujours actuel. Ce faisant, on pourra aussi montrer comment la réception du genre ésopique a parfois pu permettre la résurgence ou la redéfinition d’une tradition particulière de fables, dans une grande diversité de contextes, de la Méditerranée au Pacifique.

Quelques pistes de réflexion, sans ambition d’exhaustivité :

- Les réceptions générales : quand est-ce que les fables d’Ésope sont traduites dans les pays asiatiques ? Dans quels buts et de quelles manières ? Le sont-elles par le biais d’une langue ou d’un auteur intermédiaire ?

- La notion du genre « fable » : quelles notions existent dans les différentes langues et cultures d’Asie pour définir la « fable » ? Comment sont-elles caractérisées ?

- La « concurrence » des fables : la diffusion des fables ésopiques a-t-elle provoqué une redécouverte ou réévaluation d’une tradition de fables particulière à un certain contexte ? A-t-elle au contraire imposé son modèle ?

- Les traductions : peut-on esquisser un panorama des traductions des fables d’Ésope ? Celui-ci pourrait être abordé à travers une histoire de la traduction jusqu’à aujourd’hui, ou par des études de cas.

- L’influence des fables d’Ésope : les fables ésopiques sont souvent perçues comme constituant un genre de fables animales ; comment ce genre s’est-il développé dans les pays asiatiques ? Y préexistait-il à la diffusion d’Ésope ?

- Les adaptations : y a-t-il des imitations de fables ésopiques dans les pays asiatiques ? Quels seraient leurs objectifs et leurs publics ? La satire, l’éducation ? Un lectorat politique, lettré, scolaire ?

- Les illustrations : comment les fables sont-elles illustrées en Asie ? Selon quels codes ou quels styles ?

- Les autres fabulistes influencés par Ésope traduits en Asie : Jean de La Fontaine, Ivan Krylov, d’autres qui restent peut-être à identifier.

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Propositions de communication

Les propositions de communication devront être rédigées en français ou en anglais, d’une longueur d’environ 400 mots, et accompagnées d’une brève biobibliographie. Chaque intervention aura une durée d’environ 25 minutes et sera suivie d’un échange.

Date limite d’envoi des propositions : 12 juin 2026.

Réponse aux propositions : fin juin 2026.

Dates du colloque : 24 et 25 septembre 2026.

Envoi et contact : Jingjing Han, jingjing.han@ephe.psl.eu

Il sera possible de participer en ligne, plus de détails seront communiqués lors de la constitution du programme.

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Organisation :

Jingjing Han (FAn/CRCAO/EPHE-PSL)

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Comité scientifique :

Jean-Charles Darmon (ENS-PSL), Matthias Hayek (EPHE-PSL), Daniel Petit (ENS-PSL/EPHE-PSL).

Call for papers

International conference

Ancient Legacies and Fable of the World: Aesop’s Fables in Asia

Centre de recherche sur les civilisations de l’Asie orientale

École Pratique des Hautes Études

Grand programme de recherche « Les fabriques de l’antique »

24–25 September 2026

Conference room Françoise Héritier, Institut des Civilisations du Collège de France,

52 rue du Cardinal Lemoine, 75005 Paris



Aesop’s fables are undoubtedly the most widely circulated around the world, particularly when one considers the numerous adaptations by writers in various languages and cultural contexts. The Aesopian model of the fable, notably featuring the use of allegory, anthropomorphism and an explicit moral, may thus appear to dominate the genre across the globe. However, many other traditions linked to the fable exist, including in cultural environments where the Aesopian fable is now widely disseminated: Indian, Arabic, Persian and Chinese fables can all claim a very long history.

This conference will examine the reception of Aesop’s fables in Asia, with the ambition to offer a historical and comparative analysis of Aesop’s place within Asian languages and cultures. The conference will thus focus not only on the dissemination of Aesop’s fables in Asia, but also on their influence on Asian cultures, and on how they correspond with or engage in dialogues with specific fable traditions. In doing so, this conference aims to re-evaluate and recontextualise the cultural legacies of Aesop and the genre he practised – or which has been attributed to him – particularly in Asia, both as a figure of ancient authorship and as a representative of a genre that remains relevant today. In doing so, we could also be able to demonstrate how the reception of the Aesopian genre has at times enabled the resurgence or redefinition of a particular tradition of fables, across a wide variety of contexts, from the Mediterranean to the Pacific.

Some topics suggestions, among other possibilities:

General reception: when were Aesop’s fables translated in Asian countries? For what purposes and in what ways? Were they translated via an intermediary language or author?

The concept of the ‘fable’ genre: what concepts exist in the various languages and cultures of Asia to define the ‘fable’? How are they characterised?

The ‘competition’ between fables: has the spread of Aesop’s fables led to a rediscovery or re-evaluation of a particular fable tradition within a specific context? Or, on the contrary, has it imposed its own model?

Translations: is it possible to outline an overview of the translations of Aesop’s fables? This could be approached through a history of translation up to the present day, or through case studies.

The influence of Aesop’s fables: Aesopian fables are often regarded as a type of animal fable; how did this genre develop in Asian countries? Did it exist before Aesop’s works were introduced?

Adaptations: what kind of adaptations of Aesop’s fables exist in Asian countries? What might their aims and target audiences be? Satire, education? A politically-minded, educated, or school-age readership?

Illustrations: how are fables illustrated in Asia? What conventions or styles are used?

Other fabulists influenced by Aesop whose works have been translated in Asia: Jean de La Fontaine, Ivan Krylov, and others who may yet be identified.



Abstract submission:

Abstracts for papers should be written in French or English, of approximately 400 words in length, and accompanied by a brief biographical note. Each presentation will last approximately 25 minutes and will be followed by a discussion.

Deadline for submission of abstracts: 12 June 2026.

Notification of acceptance: late June 2026.

Conference dates: 24 and 25 September 2026.

For abstract submission or general enquiries, please write to: Jingjing Han, jingjing.han@ephe.psl.eu



It will be possible to participate online, further details will be provided after the selection process.

Organisation:

Jingjing Han (FAn/CRCAO/EPHE-PSL)

Scientific Committee:

Jean-Charles Darmon (ENS-PSL)

Matthias Hayek (EPHE-PSL)

Daniel Petit (ENS PSL/EPHE-PSL)