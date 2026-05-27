Gautier de Coinci, Les Miracles de Nostre Dame. Édition bilingue (G. Gros, Fr. Laurent et Y. Mosset, éd.)

Gautier de Coinci écrivit entre 1218 et 1233 une œuvre singulière : les Miracles de Nostre Dame, recueil savamment construit, où les textes narratifs sont encadrés de prologues, de chansons et de prières, pour célébrer Marie, réconfort des âmes et dame toute-puissante. Pour elle, Gautier s’y campe tour à tour en hagiographe désireux de donner la preuve de la miséricorde mariale avec les récits des miracles, en trouvère empruntant techniques et mélodies aux poètes lyriques de son temps, et en polémiste mettant la virtuosité de sa plume au service d’une critique parfois acerbe.

La présente édition-traduction a pour ambition de donner un condensé fidèle à l’esprit de l’œuvre et à sa conception. Elle s’appuie sur le manuscrit dit « de Soissons », réalisé vers 1333 pour la reine Jeanne de Bourgogne. Ce témoin, remarquable par le soin apporté tant à ses enluminures qu’à ses chansons notées, est un des plus beaux de la riche tradition de ce recueil.

Extrait de l'introduction…

Table des matières…

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Version PDF : e-EAN 9782380961546. 17 EUR