Malheurs du corps épique - figuration, symbolisation. Antiquité, Moyen Âge, Renaissance (Orléans)

Malheurs du corps épique - figuration, symbolisation

Antiquité, Moyen Âge, Renaissance

Université d'Orléans, site de l'Hôtel Dupanloup, 1 rue Dupanloup 45000 Orléans

Programme :

Jeudi 18 juin 2026 (Hôtel Dupanloup) :

- S’attaquer au corps, interroger le genre : (ré)inventer l’épopée ?

(Modération : Arnaud Suspène)

o 11h. Anne MORVAN (Université de Nantes) : Priam « se roulant dans le fumier » (κυλινδόμενος κατα κόπρον) : un corps entre la mort et la vie dans un micro-motif de la fin de l'Iliade

o 11h30. Hélène VIAL (Université de Clermont Auvergne) : Poétique du corps mis à mal et réinvention de l’épopée : les Métamorphoses d’Ovide ou la fabrique d’un corps épique impossible

o 12h. Anne SINHA (Sorbonne Paris Nord) : La mort d’Absyté au livre II des Punica de Silius Italicus : un épisode paradigmatique des corps épiques souffrants

o 12h30-13h. Questions.

- Poétique de l’horreur épique : anatomie du corpus dolens

(Modération : Nicolas Lombart)

o 14h30. Grâce PORTERIE (Université de Toulouse Jean Jaurès) : Les viscères au service d’une « poétique de l’horreur » dans l’épopée latine tardive : entre tradition et innovation

o 15h. Jean-Marie FRITZ (Université Bourgogne Europe) : De la fureur au châtiment : éborgner et aveugler dans l’écriture épique (chansons de geste, épopées médio-latines, matière antique…)

o 15h30. Bruno MÉNIEL (Université de Nantes) : L’imaginaire du sang dans le poème épique, en France, au temps des troubles de religion

o 16h-16h30. Questions.

o 18h : conférence de Pauline LAFILLE (Université de Limoges) à l’Auditorium du Musée des Beaux-Arts d’Orléans : L’ombre d’une menace ? Accidents, affaiblissements et excès du corps épique dans la peinture de la Renaissance

Vendredi 19 juin (Hôtel Dupanloup) :

- Corps héroïque et corps politique dégradés

(Modération : Pierre-Alain Caltot)

o 9h. Régine UTARD (Sorbonne Université) : Les malheurs du corps épique dans la Pharsale de Lucain : souffrances, défigurations et contre-modèles héroïques

o 9h30. Benoît CANTET-GUEGUEN (UMR 8167 Orient Méditerranée) : Du corps héroïque au corps pathétique. Les aristocrates byzantins au tombeau, écho de la situation de l’Empire (Xe-XIVe siècle)

o 10h. Pause

o 10h30. Bernard RIBÉMONT (Université d’Orléans) : Portrait fracturé : le héros face à la laideur

o 11h. Rebecca LEGRAND (Université de Lille) : Corps meurtris, âmes en guerre : les malheurs du corps épique dans La Franciade et les Tragiques

o 11h30-12h. Questions

- Corps outragés : sacralisation et désacralisation

(Modération : Philippe Haugeard)

o 13h30. Judith ROHMAN (Université de Rennes 2) : Blesser les corps sacrés (uiolare uulnere corpus) : la blessure d’Aphrodite et ses avatars dans l’épopée latine

o 14h. Florence TANNIOU (Université Paris Nanterre) : Corps épique et corps brûlé : la mort d’Hercule au Moyen Âge

o 14h30. Florian SCHAFFENRAT (Universität Innsbruck) : Le corps du saint : le martyre et la séparation du corps dans les épopées néo-latines sur les saints

o 15h-15h30. Questions.

o 15h30. Fin des travaux.