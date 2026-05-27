"La carrière romanesque de Louise Contat" par Jacqueline Razgonnikoff (Séminaire Les Contemporaines, en ligne)

La prochaine séance du séminaire "Les Contemporaines" aura lieu le 10 juin, à 10h du matin (FR), en ligne.

Jacqueline Razgonnikoff : "La carrière romanesque de Louise Contat".

Résumé :

Celle que Béatrix Dussane a appelée « la Célimène de Thermidor », et que ses contemporains assimilaient à Thalie, muse de la Comédie, a vécu, à une époque de bouleversements historiques (la Révolution française, le Consulat et les débuts de l’Empire), une vie pleine de péripéties, avec ses échecs, ses déceptions, ses triomphes et, finalement, sa consécration.

Après des débuts modestes, mais une vie amoureuse mouvementée, elle devient, avec le rôle de Suzanne dans La Folle Journée ou Le Mariage de Figaro, de Beaumarchais, une véritable vedette et une icône de la mode. Fidèle à la monarchie, elle échappe de justesse à la guillotine, et continue à s’imposer sur la scène, passant de l’emploi des amoureuses à ceux des grandes coquettes et des jeunes mères. Après sa retraite, elle mène une vie familiale exemplaire et reçoit dans son salon toutes les célébrités du temps.

Jacqueline Razgonnikoff a fait des études de Philologie classique (latin, grec, sanskrit) à l’Université de Liège (Belgique). Elle fut bibliothécaire-archiviste à la Bibliothèque-Musée de la Comédie-Française (1976-2006). Elle a récemment publié Le Paris de Molière (Ed. Alexandrines, 2016) et François-René Molé (Garnier, 2022).

Lien Zoom :

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