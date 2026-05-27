Ainsi parlait George Sand. Dits et maximes de vie (éd. Pascale Auraix-Jonchière)

George Sand fascine par la richesse de sa personnalité : écrivaine féministe et très engagée, c’est une amoureuse passionnée voire scandaleuse (Musset, Chopin…). C’est la châtelaine de Nohant, amie de Flaubert, Delacroix et de tous les grands écrivains de son époque. C’est enfin la passionnée de nature, l’amie des animaux, l’écrivaine du terroir.

Son destin est aussi étonnant que son œuvre est immense. Au rang de cette dernière, il faut inscrire une somme considérable de textes narratifs, d’écrits critiques et de correspondances, que seule l’approche très englobante de la collection Ainsi parlait peut permettre de découvrir aisément.

« En 1830, Aurore Dupin rejoint Paris afin d’échapper aux violences de son mari. C’est après la révolution de Juillet qu’elle publie son premier roman, sous le pseudonyme de George Sand. Cette grande amoureuse collectionne les amants et amantes, comme Alfred de Musset ou son avocat. Elle défend l’égalité des sexes. »

Tel était le synopsis de la série-événement sortie en 2025 sous le titre : La Rebelle : Les Aventures de la jeune George Sand. Nine d’Urso, brillante normalienne et mannequin comme sa mère, Inès de la Fressange, muse de Chanel et de Karl Lagerfeld, donnait au rôle de George Sand sa beauté androgyne et sa présence magnétique.

Car George Sand n’en finit pas d’intéresser et d’étonner par ses innobrables facettes et sa prodigieuse liberté d’allure : « Née dans une mansarde, écrit-elle, j’ai commencé par la misère, la vie errante et pénible des camps, le désordre d’une existence folle, aventureuse, pleine d’enthousiasme et de souffrances. » et ailleurs : « Le sang des rois se trouva mêlé dans mes veines au sang des pauvres et des petits. »

« L’amour bouillonne en moi, écrit-elle, comme la sève de vie dans l’univers. » Une telle puissance de vie et de création, à qui d’autre la comparer qu’à celle d’un Alexandre Dumas. À quand George Sand au Panthéon ?