Ingmar Bergman, Tous les visages de Bergman. Articles, critiques et conférences

« Je n’ai aucun don pour le débat, aucune logique argumentative. Je finis toujours par m’embrouiller et par bafouiller. Je vis au milieu d’une tempête de sentiments, d’humeurs, de rêves et d’images. Mon sac en est plein. »

On connaît Ingmar Bergman écrivain, depuis la publication de Laterna magica, puis de l’histoire de ses parents en trois volumes (Les Meilleures Intentions, Enfants du dimanche, Entretiens privés), mais on l’ignore souvent critique, conférencier et même polémiste.

Pourtant, de 1930 à 1990, Bergman a écrit, en marge de ses scénarios et de ses carnets, des textes destinés à la presse et qui permettent d’aborder le cinéaste sous des angles inhabituels. Metteur en scène de théâtre dans la première partie de sa vie, Ingmar Bergman n’a eu de cesse d’écrire sur ses auteurs favoris : Shakespeare et Strindberg, en même temps qu’il menait une activité de critique de cinéma.

Plus étonnante encore est la constance avec laquelle l’auteur de Persona s’est livré à un exercice dont il était passé maître : l’auto-interview. Dans ces textes publiés dans la presse suédoise, il joue le rôle du journaliste (sous pseudonyme) et de l’interviewé, n’hésitant pas à étriller ses propres films.

Mais la vraie découverte de ces textes, publiés en Suède à l’occasion du centenaire d’Ingmar Bergman, c’est la place que celui-ci a pu occuper durant toutes ces années dans le débat public. Loin de l’image du créateur tourmenté vivant isolé sur l’île de Fårö, Bergman suivait avec attention l’actualité culturelle suédoise et n’hésitait pas à exprimer sur celle-ci des avis très tranchés. Pour : le théâtre pour enfants, la télévision, les troupes itinérantes. Contre : les écoles de cinéma, les billets gratuits, le snobisme intellectuel sous toutes ses formes.

85 textes courts qui dessinent le portrait d’un artiste et de son époque, d’un cinéaste se mettant en scène comme il le ferait d’un acteur, conscient de ses effets et non sans humour, noirceur ou espièglerie.

Traduction de Jean-Baptiste Bardin.

Ouvrage publié avec le soutien du Centre National du Livre, du Swedish Arts Council et du Fonds Descartes.