Fabula a déjà signalé la collection "Les arts de lire" imaginée par les éditions Verdier, en partenariat avec le centre culturel du même nom, à Lagrasse, où se tient chaque été Le Banquet du Livre, en saluant notamment son premier titre signé par Laure Murat sous le titre Toutes les époques sont dégueulasses. Paraissent ces jours-ci deux nouveaux titres : La lentille et le roman de Maylis de Kerangal, qui sonde les liens entre optique et littérature et revient sur le bricolage de sa propre lentille, qu’elle appelle roman (Fabula vous invite à en lire les premières pages…) ; et De quoi l’histoire est-elle faite, sinon du monde ?, où Pierre Singaravélou se propose de faire histoire de soi pour mieux saisir ce qui nous pousse à écrire celle du monde – et comprendre comment, en retour, cette histoire traverse et façonne nos existences (les premières pages… sont à lire sur Fabula).
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Publié le par Marc Escola